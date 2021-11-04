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По зову сердца: одессит установил на Ланжероне собственноручно сделанную скамейку (фото, видео)

По зову сердца: одессит установил на Ланжероне собственноручно сделанную скамейку (фото, видео)

Одессит Александр Решетарь своими руками изготовил антивандальную скамейку и установил ее на Ланжероне. С этой скамейки открывается отличный вид на море.

“Пока не появилась очередная высотка”

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Как сообщил Александр на своей странице в Инстаграм, скамейка, которая появилась на бетонных плитах Ланжерона 30 октября, – подарок любимому городу и его жителям.

“Беру ответственность, за ее установку и обслуживание, пока жив”,

– добавил мужчина.

Александр призывает одесситов приходить на Ланжерон и “наслаждаться прекрасным видом, пока на этом месте не появилась очередная высотка”.

скамейка на Ланжероне2

Одесский музыкант стал мастером

Кто же этот благодетель, решивший сделать горожанам приятный сюрприз не за какие-либо блага, а просто по зову сердца?

Подробности поведал его коллега – музыкант и шоумен Дмитрий Дацков, кстати, известный своим экстравагантным танцем в центре Одессы в защиту дома Руссова в 2017 году.

“Саша в недавнем прошлом был участником успешной украинской рок-группы Epolets. Сейчас же он полностью сменил род деятельности, продал все свое музыкальное оборудование – по многочисленным друзьям разошлось все, включая коллекцию гитар и примочек, – и переключился на создание важных и нужных предметов быта: лампы, мебель, кухни, шкафы, отделка, реставрация и так далее, а тут решил сделать что-то полезное для всех”,

– рассказал Дмитрий Дацков.

Друзья Александра Решетаря сняли небольшое видео и приглашают всех подключиться к одесской традиции – просто так делать добро для города и горожан.

В планах мастера и его друзей – установить еще пять подобных скамеек на одесских пляжах и приморских склонах.

И большинство одесситов выразили мастеру благодарность и пожелали ему добра. Однако некоторые заметили, что, к сожалению “есть нелюди, которые ее обязательно разрисуют или поломают”.

Остается лишь надеяться, что этого все же не случится.

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Фото: instagram.com/resheta_aleksandr, видео: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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