По зову сердца: одессит установил на Ланжероне собственноручно сделанную скамейку (фото, видео)

Одессит Александр Решетарь своими руками изготовил антивандальную скамейку и установил ее на Ланжероне. С этой скамейки открывается отличный вид на море.
“Пока не появилась очередная высотка”
Как сообщил Александр на своей странице в Инстаграм, скамейка, которая появилась на бетонных плитах Ланжерона 30 октября, – подарок любимому городу и его жителям.
“Беру ответственность, за ее установку и обслуживание, пока жив”,
– добавил мужчина.
Александр призывает одесситов приходить на Ланжерон и “наслаждаться прекрасным видом, пока на этом месте не появилась очередная высотка”.
Одесский музыкант стал мастером
Кто же этот благодетель, решивший сделать горожанам приятный сюрприз не за какие-либо блага, а просто по зову сердца?
Подробности поведал его коллега – музыкант и шоумен Дмитрий Дацков, кстати, известный своим экстравагантным танцем в центре Одессы в защиту дома Руссова в 2017 году.
“Саша в недавнем прошлом был участником успешной украинской рок-группы Epolets. Сейчас же он полностью сменил род деятельности, продал все свое музыкальное оборудование – по многочисленным друзьям разошлось все, включая коллекцию гитар и примочек, – и переключился на создание важных и нужных предметов быта: лампы, мебель, кухни, шкафы, отделка, реставрация и так далее, а тут решил сделать что-то полезное для всех”,
– рассказал Дмитрий Дацков.
Друзья Александра Решетаря сняли небольшое видео и приглашают всех подключиться к одесской традиции – просто так делать добро для города и горожан.
В планах мастера и его друзей – установить еще пять подобных скамеек на одесских пляжах и приморских склонах.
И большинство одесситов выразили мастеру благодарность и пожелали ему добра. Однако некоторые заметили, что, к сожалению “есть нелюди, которые ее обязательно разрисуют или поломают”.
Остается лишь надеяться, что этого все же не случится.
Еще новости об одесских скамейках:
- Всё в дом: в Одессе исчезнувшие с прибрежного склона скамейки “материализовались” в жилом дворе (фото);
- Одни украли, вторые поломали: кому мешает благоустройство на одесских склонах?
- Как одесситы украсили город скамейками;
- “Рекорд” побит: вязаная скамейка в Аркадии продержалась всего один день.
Фото: instagram.com/resheta_aleksandr, видео: Думская