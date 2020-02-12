Как туристу в Одессе отличить добросовестные заведения? В мэрии предлагают специальные значки

Скандалы с иностранными туристами в Одессе обычно связаны с завышенной оплатой за номер в гостинице, еду в ресторане или за проезд на такси. Директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова заявила, что честные и порядочные заведения будут получать значок в виде улыбающегося якоря-сердца.

Об этом она сказала в ходе аппаратного совещания в Одесском горсовете.

Татьяна Маркова считает, что для Одессы недопустимо такое отношение к туристам. Она попросила туристические ассоциации и горожан побуждать предпринимателей отступить от схемы наживы на приезжих. «Имидж города – системная и сложная работа, которую можно разрушить такими действиями», – сказала чиновница.

Совместно с Ассоциацией туризма департамент культуры и туризма начал разрабатывать поощрительные знаки для заведений, которые дружественны к туристам и работают по-честному. Так, у Марковой уже есть идея, как этот знак будет выглядеть. Это будет улыбающийся якорь-сердце, и его можно будет разместить на входе или фасаде здания, что поможет туристу быть уверенным, что его не обманут.

В то же время, в департаменте говорят, что не могут создать некие «черные» или «белые» списки одесских заведений, так как это юридически неправильно.

Напомним, на прошлой неделе в Одессе разгорелся скандал, когда туристу из Австрии выдали чек по завышенным ценам в одном из ресторанов города. Он обратился в консульство своей страны, а также в полицию. И это далеко не единичный случай в городе.

Якорь-сердце — туристический символ Одессы, установленный на углу улиц Пушкинская и Ланжероновская. Его копии также устанавливают в разных европейских городах.

Такие якоря стали героями мультика-визитки Одессы, представленного департаментом культуры и туризма.

Фото якоря-сердца на Кипре: Дмитрий Казавчинский

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