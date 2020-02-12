Проспект Небесной Сотни перекроют: когда и какие участки лучше объезжать

На пересечении проспекта Небесной Сотни и улицы Школьный аэродром запланирован капительный ремонт дорожного покрытия и трамвайного полотна. Планируется также отремонтировать тротуар в зоне пересечения с трамвайными путями. Работы начнутся уже через месяц.

Тогда же жителей Таирова будут ждать неудобства во время движения на личном и общественном транспорте. Ремонтные работы будут производить в два этапа. Соответственно будут дважды ограничивать движение для автотранспорта и трамвая №13, однако полностью движение по проспекту не остановится.

с 10 марта по 24 апреля 2020 года – будет закрыто движение на перекрестке с ул. Инглези;

с 24 апреля по 10 июня 2020 года – приостановят проезд на пересечении с ул. Левитана.

Фото: Фокус

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