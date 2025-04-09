Туристический логотип Одессы «якорь-сердце» подарят еще одному побратиму нашего города, греческому Пирею. Соответствующий проект решения рассмотрят депутаты на ближайшей сессии горсовета.

Как указано в документе, двухметровую бронзовую скульптуру передадут в подарок, чтобы популяризировать Одессу и развивать международное сотрудничество.

В дальнейшем власти Одессы хотят подарить такие символы всем городам-побратимам и городам-партнерам.

Скульптуры уже установлены в Ларнаке на Кипре, во французском Марселе, в немецкий Регенсбург, в Генуе (Италия) и в турецком Стамбуле.

Напомним, что «якорь-сердце» стал предметом раздора в Одессе, поскольку его разработал Артемий Лебедев — известный дизайнер и блогер, активно и открыто поддерживающий Путина и российское вторжение в Украину.

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Ранее “Одесская Жизнь” рассказывала, что в Госагентстве по развитию туризма против того, чтобы Одессу представлял логотип такого автора как Артемий Лебедев и призывали Одесские муниципальные власти отказаться от знака.

Но городской голова Геннадий Труханов считает, что “якорь-сердце” уже является известным символом Одессы в мире, поэтому отказываться от него в пользу нового брендбука Одесской области не будут.





