В 2023 году Одесса впервые с начала полномасштабной войны зафиксировала рост туристического спроса. Однако эффект был исключительно сезонным, и в межсезонье гостиничный бизнес продолжил работать в условиях низкой загруженности. По информации исследования HotelMatrix, в 2024 году ситуация частично улучшилась — средняя заполняемость отелей составила 34%, что на 8% больше, чем в 2023 году.

Наряду с этим выросли и другие ключевые показатели: средняя цена за номер (ADR) достигла 2177 грн (+9,5%), а доходность номера (RevPar) — 759 грн (+45,4%). Несмотря на это, аналитики обращают внимание, что уровень заполняемости в Одессе во внесезонные месяцы остается низким по сравнению с Киевом и западными регионами Украины.

Также отмечается, что текущий рост средней стоимости номера недостаточен для компенсации сезонных убытков. Согласно данным компании EY в Украине, средняя стоимость гостиничного номера в Одессе составляет $20, тогда как во Львове — $35. В Киеве и Буковеле эти показатели еще выше. Аналитики отмечают, что в летний период 2024 года тарифы не были скорректированы в соответствии с ростом спроса, что привело к потере потенциальной прибыли.

По словам экспертов, эффективность ценовой стратегии остается недостаточной. Они считают, что Одесса имеет потенциал для превращения в стабильный гостиничный рынок, но для этого необходимо повысить среднюю стоимость номера в сезон и ввести более гибкие механизмы управления ценами в течение года.

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