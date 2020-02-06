В одесском ресторане иностранного туриста “развели” на десять тысяч гривен

Об этом соощает в Facebook группа Почетного консульства Австрии в Одессе.

Все случилось, когда иностранец зашел пообедать в ресторан “Grand Prix”, расположенный в центре города, на улице Бунина.

Там гостю за несколько заказанных блюд насчитали заоблачную сумму. Мужчина не смог понять, где его обманули и заплатил. Однако сумма в чеке его очень удивила, и он решил обратиться за помощью в консульство.

Когда стали разбираться, оказалось, что туристу принесли не обычное меню, а специально заготовленное для приехавших издалека, где цены завышены. По итогу выяснилось, что мужчину обсчитали на десять тысяч гривен.

Представители консульства попытались поговорить с владельцами заведения, однако те отказались что-либо объяснить. При этом наличие двух меню там подтвердили.

«Сотрудник, который отвечал за видеокамеры в ресторане, внезапно исчез, – написали в соцсетях сотрудники ведомства. – Бухгалтер, который мог бы прояснить ситуацию, исчез вместе с ним. Возможно, это один и тот же человек. К сожалению, шансов это выяснить у нас не было, так как владельцы ресторана отказываются идти на диалог».

В свою очередь, по данным сайта оdessa.online, пострадавший турист подал заявление в полицию.

Фото: boxerbrand.com

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