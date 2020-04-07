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Новости Одессы и Одесской области

Улицы Одессы: «на усиленном карантинном режиме» (фото)

Улицы Одессы: «на усиленном карантинном режиме» (фото)

Улицы в Одессе перешли на еще более сложную жизнь — с усиленным карантинным режимом. И это в самом деле так. Вот уж в самом деле, в нашей измененной жизни картинка дня меняется постоянно. Усиление мер ощущается, и даже очень.

По центральным улицам города увидела лишь патрульных и одиночных прохожих. Практически все в масках. Можно сказать, без масок встречаются люди ну очень редко. Другое дело, что зачастую «опостылевший намордник» люди носят как угодно — на подбородке, а то и на лбу. Впрочем, это тоже редкость.

Патрульные встречаются постоянно. У одной группы поинтересовалась, «как обстоят дела». Ребята ответили, что пришлось пока «провести лишь несколько разъяснительных бесед».

Часто ходят люди с большими пакетами с едой.
Кое-где можно увидеть людей, большинство в масках.
Курьеры доставки еды также работают.
На безлюдных улицах часть встречаются патрульные.
Кое-где можно увидеть людей, большинство в масках.

Солнце сияет вовсю, весна вступает в свои права все явственней. Тут листья, тут — цветы, но даже эта обычная одесская весенняя красота кажется «из ряда вон». Застывшая в ремонтном состоянии Гоголя, безлюдная Софиевская, опустевшие Дерибасовская, Думская и Греческие площади, переулок Чайковского, Садовая, Пастера… Редкие-редкие прохожие, борды, вещающие не о премьерах, а о правилах карантина.

Оживление, впрочем, кое-где наблюдается. К примеру, на такой же затихшей Торговой ближе к Новому рынку людей больше. На Екатерининской площади люди все же решаются пользоваться услугами кофе-машин (да, они работают), на Екатерининской ресторанчик обслуживает посетителей (через окошко, на вынос).

Одинокие прохожие проходят быстро, некоторые вообще пробегают. В руках у них — кульки с продуктами. Приятно, что одесситы даже в жестких условиях не забывают об уличных котиках: их подкармливают и в период карантина.

МАФы и кофейные киоски работают несмотря на карантин.
Благо, есть хорошие люди, которые продолжают кормить уличных кошек.
Благо, есть хорошие люди, которые продолжают кормить уличных кошек.
На билбордах и ситилайтах разместили антикоронавирусную рекламу.
Не забывает наш народ и о правилах использования медицинских масок.
Пусто и на площадях города.
Основные улицы центральной части города безлюдны.
Основные улицы центральной части города безлюдны.
МАФы и кофейные киоски работают несмотря на карантин.
Основные улицы центральной части города безлюдны.
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Основные улицы центральной части города безлюдны.
Основные улицы центральной части города безлюдны.
Основные улицы центральной части города безлюдны.

А вот зоны отдыха в центре города — это отдельная история о жизни одесситов «на усиленном карантинном режиме». И о ней — в нашем отдельном репортаже.

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Мария Котова
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