Путешествия не выходя из дома: на «Интер» возвращается проект «Україна вражає»

Карантин можно и нужно проводить с пользой. Время самоизоляции, например, можно использовать для того, чтобы узнать много нового о своей стране, ее истории и традициях. А еще – чтобы открыть для себя новые интересные места на карте Украины, куда можно будет отправиться после карантина.

С 7 апреля в эфир телеканала «Интер» возвращается проект «Україна вражає». Со вторника по пятницу в 14:20 зрителей ждут телепутешествия по впечатляющим уголкам нашей страны. Включайте прямо сейчас.



Команда проекта подчеркивает: в Украине много удивительных мест, которые мало чем уступают всемирно известным туристическим объектам. Вот – пять точек на карте нашей страны, на которые следует обратить внимание путешественникам. И которые обязательно стоит посетить после карантина, если вы еще там не были.

Мечтаете побывать на сафари в Африке? Не менее яркие впечатления вы получите от посещения заповедника «Аскания-Нова» в Херсонской области. Просторы заповедника – 30 тысяч гектаров, где уживается более 3 тыс. видов животных, среди которых – американские бизоны, африканские зебры, индийские антилопы… И все это – в условиях нетронутой природы, куда ни глянь – дикие травы, цветы, волны ковыля. Этот «Ноев ковчег» когда-то основал местный помещик Фридрих Фальц-Фейн. В «Аскании-Нова» есть зоопарк, где вблизи можно увидеть редких животных. Он не похож на зоопарки больших городов: животные здесь обитают в полувольных условиях, и, кажется, вполне счастливы.

Вас впечатляют знаменитые геопарки Индонезии? Не менее уникальное место – древняя скальная крепость Тустань, которая находится на окраине маленького села Урыч Сколевского района Львовской области. Это природный, археологический, исторический и архитектурный памятник IX – XVI веков, аналогов которому нет в Европе. Приблизительный возраст скал, на которых возведен город-крепость Тустань, – 25 миллионов лет! Когда в здешних местах еще плескались воды древнего океана Тетис, эти скалы были обычными морскими рифами. Местные легенды утверждают, что в древние времена здесь было одно из так называемых мест силы: сюда поднимались, чтобы общаться с силами природы и совершать жертвоприношения. Тустань – это живая история в камне! От красоты и энергетики этого места дух захватывает. Как и от осознания того, сколько видели эти скалы.

Увлекательный подземный мир туристы могут найти в пещерах Тернопольщины, которые ничем не уступают тем же пещерам Словакии. Именно в Тернопольской области находится самая длинная гипсовая пещера в мире – Оптимистическая. Ее протяженность более 250 километров, при этом подземные лабиринты еще не до конца исследованы. Другая уникальная пещера – Хрустальная – это 23-километровый скальный лабиринт, усыпанный разноцветными сверкающими кристаллами. А пещера Вертеба – настоящий подземный музей Трипольской культуры. Есть мнение, что именно в эту пещеру навсегда ушло последнее племя представителей Трипольской цивилизации. Судя по находкам археологов, трипольцы пришли сюда 5 тысячелетий назад, основав подземное поселение.

Многие слышали о загадочном Стоунхендже – уникальном археологическом объекте в Великобритании. Оказывается, в Украине есть свой Стоунхендж – в Кировоградской области. Вблизи села Ингульское расположена удивительная скала, состоящая из гранитных глыб, – Монастырище, как называют это место здешние жители. Сложно представить, что этот огромный каменный остов так ровно, словно кубики, «уложила» природа. Но какими сильными должны были быть люди, которые его соорудили тысячи лет назад! Говорят, что в Монастырище находится место силы: каждый, кто взбирается на скалу, чувствует мощную энергию. А еще люди верят, что мечты, загаданные здесь, обязательно сбываются. Сюда съезжаются не только украинские туристы, но и иностранцы – чтобы помедитировать, очиститься и зарядиться энергией и здоровьем.

Посоперничать с Мертвым морем может украинское Розовое озеро, расположенное в Херсонской области возле села Григоровка. По крайней мере, соли в его рапе больше, чем в море. И утонуть в нем тоже нельзя: соленая вода выталкивает вас на поверхность, и можно просто лежать. А еще здесь невероятно красиво: все вокруг залито нежным розовым светом. Такой цвет воде придают особые бактерии, скапливающиеся в этом месте. Специалисты говорят, что вода Розового озера богата на минералы, а поэтому имеет лечебные свойства.

Об этих и других удивительных уголках нашей страны смотрите в программе «Україна вражає» – со вторника по пятницу в 14:20 на телеканале «Интер».

Промо-анонс – https://youtu.be/vdACOKPe5sA

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