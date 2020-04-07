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Новости Одессы и Одесской области

Новые ограничения на границе: какие пункты пропуска работают в Одесском регионе?

Новые ограничения на границе: какие пункты пропуска работают в Одесском регионе?

С 7 апреля правительство ужесточило правила пересечения границ.

В целом по стране остались открытыми 19 пунктов пропуска. Государственную границу можно пересечь только на личном авто. Все остальные виды сообщения временно прекращены.

В Одесской области на данный момент действует 18 пунктов пропуска и 2 пункта контроля через границу.

Об этом сообщает пресс-служба одесской таможни.

Вот список действующих пунктов:

Морские
👉Одесский морской торговый порт
👉Морский порт «Южный»
👉Черноморский морский порт
👉Черноморский судоремонтный завод
👉Черноморский рыбный порт
👉Измаильский морской порт
👉Усть-Дунайский морской торговый порт
👉Ренийский морской торговый порт
👉Белгород-Днестровский морской торговый порт

Автомобильные:
👉Новые Трояны
👉Старокозачье
👉Паланка
👉Рени-авто

Железнодорожные:
👉Фрикацей
👉Рени
👉Кучурган – Новосавицкое
👉Слобоідка – Ковбасное

Воздушные:
👉Международный аэропорт «Одесса»

Пункты контроля:
📌Визирка
📌Одесса – Лески

Внимание: все пункты пропуска для пешеходов закрыты.

Фото: Одесская таможня

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