Новые ограничения на границе: какие пункты пропуска работают в Одесском регионе?

В целом по стране остались открытыми 19 пунктов пропуска. Государственную границу можно пересечь только на личном авто. Все остальные виды сообщения временно прекращены.

В Одесской области на данный момент действует 18 пунктов пропуска и 2 пункта контроля через границу.

Об этом сообщает пресс-служба одесской таможни.

Вот список действующих пунктов:

Морские

👉Одесский морской торговый порт

👉Морский порт «Южный»

👉Черноморский морский порт

👉Черноморский судоремонтный завод

👉Черноморский рыбный порт

👉Измаильский морской порт

👉Усть-Дунайский морской торговый порт

👉Ренийский морской торговый порт

👉Белгород-Днестровский морской торговый порт

Автомобильные:

👉Новые Трояны

👉Старокозачье

👉Паланка

👉Рени-авто

Железнодорожные:

👉Фрикацей

👉Рени

👉Кучурган – Новосавицкое

👉Слобоідка – Ковбасное

Воздушные:

👉Международный аэропорт «Одесса»

Пункты контроля:

📌Визирка

📌Одесса – Лески

Внимание: все пункты пропуска для пешеходов закрыты.

Фото: Одесская таможня

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