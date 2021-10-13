Угроза чрезвычайной ситуации и борьба со стихийными торговцами: главные новости Одессы за 12 октября

Во вторник, 12 октября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких важных событиях как в Одессе и Одесской области, так и в Украине.

Украина и Европейский Союз подписали Соглашение об общем авиационном пространстве.

Рост числа заболевших коронавирусом в Украине и необходимость остановить распространение болезни привели к тому, что с 21 октября выехать в другую область смогут только привитые или те, кто сделал ПЦР-тест.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре собираются обжаловать приговор Высшего антикоррупионного суда мэру Одессы Геннадию Труханову и намерены подать апелляцию.

Кабмин включил Одесскую теплоэлектроцентраль в список «большой приватизации», хотя не так давно передавал ее в собственность национальной компании «Нафтогаз Украины».

В Одесской области заговорили о введении чрезвычайной ситуации. Опасения у областного руководства вызывает ситуация с поставками газа для бюджетных учреждений: им нечем платить за газ.

В период с 23 сентября по 8 октября в Одессе снесли 24 объекта стихийной или незаконной торговли.

В рамках медицинской реформы в Одессе планируют сократить число центров первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП). Так, вместо 12-ти ЦПМСП хотят оставить всего 6.

Между тем, в ТОП-20 лучших учреждений первичной медицинской помощи вошли две одесские детские поликлиники – детская городская поликлиника №5 и детская городская поликлиника №6.