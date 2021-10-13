Новости Одессы и Одесской области

Угроза чрезвычайной ситуации и борьба со стихийными торговцами: главные новости Одессы за 12 октября

Угроза чрезвычайной ситуации и борьба со стихийными торговцами: главные новости Одессы за 12 октября

Во вторник, 12 октября 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких важных событиях как в Одессе и Одесской области, так и в Украине.

Подписаться

Украина и Европейский Союз подписали Соглашение об общем авиационном пространстве.

Рост числа заболевших коронавирусом в Украине и необходимость остановить распространение болезни привели к тому, что с 21 октября выехать в другую область смогут только привитые или те, кто сделал ПЦР-тест.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре собираются обжаловать приговор Высшего антикоррупионного суда мэру Одессы Геннадию Труханову и намерены подать апелляцию.

Кабмин включил Одесскую теплоэлектроцентраль в список «большой приватизации», хотя не так давно передавал ее в собственность национальной компании «Нафтогаз Украины».

В Одесской области заговорили о введении чрезвычайной ситуации. Опасения у областного руководства вызывает ситуация с поставками газа для бюджетных учреждений: им нечем платить за газ.

В период с 23 сентября по 8 октября в Одессе снесли 24 объекта стихийной или незаконной торговли.

В рамках медицинской реформы в Одессе планируют сократить число центров первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП). Так, вместо 12-ти ЦПМСП хотят оставить всего 6.

Между тем, в ТОП-20 лучших учреждений первичной медицинской помощи вошли две одесские детские поликлиники – детская городская поликлиника №5 и детская городская поликлиника №6.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить