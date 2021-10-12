В Одессе станет меньше поликлиник – пострадают ли пациенты?

В рамках медицинской реформы в Одессе планируют сократить число центров первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП). Так, вместо 12-ти ЦПМСП хотят оставить всего 6.

Об этом заявила сегодня вице-мэр Светлана Бедрега на заседании депутатской комиссии по здравоохранению.

Реорганизации помешала пандемия

По словам Бедреги, реорганизовать сеть ЦПМСП планировалось еще на начальных этапах медреформы, но эти планы были отложены из-за пандемии. «Укрупнить» поликлиники, которые посещают мало пациентов, присоединив их к другим ЦПМСП, планируется до начала 2022 года.

При этом вице-мэр заверила, что на обслуживании пациентов реорганизация не отразится: амбулатории и семейные врачи останутся на своих местах, но будут объединены административные органы, сократится число главврачей, бухгалтеров и т.д.

Как «укрупнят» одесские поликлиники

В частности, по информации Бедреги, в Приморском районе из 4-х ЦПМСП останется только один: к ЦПМСП №2 присоединят 12-й и городскую студенческую поликлинику, а ЦПМСП №14 на ул. Торговой присоединят к 7-му и 18-му, что в Суворовском районе.

В Суворовском районе ЦПМСП №28 войдет в состав ЦПМСП №5.

В Малиновском районе ЦПМСП №10 объединят с 16-м.

Изменения не коснутся только Киевского района – здесь по-прежнему будут работать две существующие поликлиники, обслуживающие микрорайон Таирова и район Большого Фонтана.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как будут работать медучреждения Одессы в праздничные дни октября.

«Одесская жизнь» о медреформе: