В топ-20 лучших учреждений первичной медицинской помощи вошли две одесские детские поликлиники – детская городская поликлиника №5 и детская городская поликлиника №6.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Конкурс Public Health Awards 2021 прошел 7 октября 2021 года во время Международной медицинской выставки Public Health.

В мероприятии участвовали представители:

Министерства здравоохранения Украины;

Национальной службы здоровья Украины;

органов местного самоуправления, медучреждений и общественных организаций.

В конкурсе соревновались медицинские учреждения первичной помощи, специализированной помощи, а также субъекты частной медицинской практики со всей Украины.

Одесские детские поликлиники №5 и №6 вошли в ТОП

В номинации «Лучшее учреждение первичной медицинской помощи» в топ-20 лучших учреждений Украины вошли две одесские детские поликлиники – детская городская поликлиника (ДГП) №5 и детская городская поликлиника №6.

Сотрудники ДГП №6 провели для участников выставки конференцию по лабораторной диагностике и тренинг по вопросам организации эффективного взаимодействия с НСЗУ.

Недавно в здании филиала детской городской поликлиники №6 на ул. Академика Филатова был проведен капитальный ремонт. В настоящее время близится к завершению капремонт здания детской поликлиники №5 в Малиновском районе.

Ранее «Одесская Жизнь» писала об открытии после капитальных ремонтов современных приемных отделений в одесских городских больницах №10 и №11. Кроме внешней и внутренней отделки, отделения работа отделений организована теперь согласно самым современнымх медицинским требованиям. Они оборудованы современным диагностическим и иным медицинским оборудованием, включая томографы, рентген и УЗИ-аппараты.

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Фото с сайта Одесского городского совета