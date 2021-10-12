В специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) собираются обжаловать решение Высшего антикоррупионного суда (ВАКС). Согласно решению суда, мэру Одессы Геннадию Труханову назначил залог в 30 млн гривен и под стражу не взяли.

Об этом сообщило информационное агентство «Украинские новости».

В прокуратуре хотят уваличить залог для мэра Одессы в 4 раза

В САП считают, что первоначальные требования обвинения – арест или 120 млн. грн. залога – справедливы. И хотят через апелляцию добиться, чтобы суд изменил меру пресечения согласно требованиям прокуроров.

«Очевидно, что будет (подана апелляция)», — сообщили в прокуратуре.

Апелляционная жалоба будет подана в Апелляционную палату ВАКС.

Прокуратура не согласна с решением первой инстанции и будет добиваться удовлетворения своего ходатайства касательно ареста Труханова или установления залога 120 млн гривен.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что суд избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и, чтобы избежать ареста, городской голова должен внести залог в размере 12700 прожиточных минимумов – или 30 млн. 213 тыс. 400 гривен.

Сам он сказал, что такой суммой не располагает и, в свою очередь, тоже подаст апелляцию, требуя более мягких условий.

Ранее Генпрокурор обвинила мэра Одессы в причастности к хищениям городской земли. Следствие ведет НАБУ, а обвинение осуществляет САП.

Сам Труханов обвинения отвергает, и считает происходящее атакой на местное самоуправление.

Прокуратура не в первый раз выдвигает обвинения против руководителя Одессы. Ранее его обвиняли в завладении бюджетными деньгами вместе с другими чиновниками Одесской мэрии. Тот процесс получил название «Дело Краяна». И городской голова Одессы его выиграл — суд снял с мэра Одессы все обвинения.

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