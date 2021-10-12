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Выехать из Одессы в другой регион можно будет только с ПЦР-тестом

Выехать из Одессы в другой регион можно будет только с ПЦР-тестом

Рост числа заболевших коронавирусом и необходимость остановить распространение болезни привели к тому, что с 21 октября выехать в другую область смогут только привитые или те, у кто сделал ПЦР-тест.

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Об этом в своем Facebook сообщил Левон Никогосян, руководитель Департамента охраны здоровья Одесского городского совета.

Выехать в другую область можно будет только с ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации

С 21 октября проезд в межобластном общественном транспорте — только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации,

— написал чиновник.

Такое распоряжение, по словам Никогосяна, принял Кабинет министров Украины. Детальных инструкций о том, как будет реализован этот метод предотвращения распространения коронавируса правительство на места пока еще не прислало.

Тесты ПЦР платные, а прививка — бесплатная

Также в обсуждениями с пользователями сети Левон Никогосян отметил, что ПЦР-тест людям придется делать за свой счет, в то время как вакцинация от коронавируса бесплатная и является, к тому же, самым эффективным способои защиты от болезни.

Напомним, что в Одесском регионе стремительно растет заболеваемость коронавирусом. Одесская область переживает уже четвертую волну этого заболевания и сейчас в ней введены карантинные ограничения, характерные для «оранжевой» зоны. На этот раз жители региона болеют преимущественно вариантом вируса «дэльта» — более агрессивной и опасной для жизни разновидностью COVID-19.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что по состоянию на утро вторника, 12 октября 2021 года, в Одесской области выявили 816 новых случаев COVID-19

ПЦР-анализ (полимеразная цепная реакция) — это высокоточный метод диагностики многочисленных инфекций (в том числе COVID-19), основанный на анализе генетического материала (ДНК и РНК). Для диагностики используется слюна, кровь, мокрота, выделения половых органов и прочее биологические материалы, в зависимости от целей исследования.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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