Новости Одессы и Одесской области

Кабмин намерен продать Одесскую ТЭЦ?

Кабмин намерен продать Одесскую ТЭЦ?

Кабмин включил Одесскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в список «большой приватизации», хотя не так давно передавал ее в собственность национальной компании «Нафтогаз Украины».

Подписаться

Об этом сообщила директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одесса» Анна Позднякова.

«Одесскую ТЭЦ (впрочем как и еще 5 штук) решением Кабмина включили в список большой приватизации государственной собственности. Опять.

А что там с «Нафтогазом», которому отдали нашу многострадальную и маломодернизированную ТЭЦ еще в августе этого года? Не, не слышали.

В общем, следим за развитием событий дальше! Дальше – точно будет»,

– написала она в Facebook.

Интереснее, чем Netflix😊

Серия пятая, часть десятая: Одесскую ТЭЦ (впрочем как и ещё 5 штук) решением Кабмина включили…

Опубликовано Anna Pozdnyakova Понедельник, 11 октября 2021 г.

 

Помимо Одесской ТЭЦ, украинское правительство планирует продать Херсонскую, Днепровскую, Кривоозерскую, Северодонецкую и Николаевскую теплоцентрали.

Напомним, в августе этого года Кабмин передал «Нафтогазу» шесть теплоэлектроцентралей, в том числе и Одесскую.

Одесская ТЭЦ снабжает теплом центр города. Эту ТЭЦ одесская мэрия уже несколько лет пытается принять в коммунальную собственность.

Другие материалы об Одесской ТЭЦ:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить