Кабмин намерен продать Одесскую ТЭЦ?

Об этом сообщила директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одесса» Анна Позднякова.

«Одесскую ТЭЦ (впрочем как и еще 5 штук) решением Кабмина включили в список большой приватизации государственной собственности. Опять.

А что там с «Нафтогазом», которому отдали нашу многострадальную и маломодернизированную ТЭЦ еще в августе этого года? Не, не слышали.

В общем, следим за развитием событий дальше! Дальше – точно будет»,