Кабмин намерен продать Одесскую ТЭЦ?

Кабмин включил Одесскую теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в список «большой приватизации», хотя не так давно передавал ее в собственность национальной компании «Нафтогаз Украины».
Об этом сообщила директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одесса» Анна Позднякова.
«Одесскую ТЭЦ (впрочем как и еще 5 штук) решением Кабмина включили в список большой приватизации государственной собственности. Опять.
А что там с «Нафтогазом», которому отдали нашу многострадальную и маломодернизированную ТЭЦ еще в августе этого года? Не, не слышали.
В общем, следим за развитием событий дальше! Дальше – точно будет»,
– написала она в Facebook.
Интереснее, чем Netflix😊
Серия пятая, часть десятая: Одесскую ТЭЦ (впрочем как и ещё 5 штук) решением Кабмина включили…
Опубликовано Anna Pozdnyakova Понедельник, 11 октября 2021 г.
Помимо Одесской ТЭЦ, украинское правительство планирует продать Херсонскую, Днепровскую, Кривоозерскую, Северодонецкую и Николаевскую теплоцентрали.
Напомним, в августе этого года Кабмин передал «Нафтогазу» шесть теплоэлектроцентралей, в том числе и Одесскую.
Одесская ТЭЦ снабжает теплом центр города. Эту ТЭЦ одесская мэрия уже несколько лет пытается принять в коммунальную собственность.
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