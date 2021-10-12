В Одессе снесли торговые будки и прогнали с улиц торговцев овощами

Так, за период с 23 сентября по 8 октября 2021 сотрудники Управления демонтировали 24 объекта стихийной или незаконной торговли.

Одесские власти «воюют» с уличными лотками

В частности, демонтированы:

временное сооружение ФОП Миронюк А.В., ул. Космонавтов, 23/2;

временное сооружение ФОП Резник А.А., ул. Палубная, 10;

объект стихийной торговли (терминал) ФОП неизвестный, ул. Литовская, 22;

объект стихийной торговли (оборудование для розничной торговли) ФОП неизвестный, ул. Среднефонтанская угол ул. Гагарина;

объект стихийной торговли (холодильное оборудование) ФОП неизвестный, ул. Ак. Заболотного угол ул. Крымской;

объект стихийной торговли (оборудование для розничной торговли) ФОП неизвестный, ул. Балковская, 34;

объект стихийной торговли (оборудование для розничной торговли) ФОП неизвестный, ул. С. Ядова, 52а/3;

объект стихийной торговли (оборудование для розничной торговли) ФОП неизвестный, ул. Черноморского казачества, 1;

объект стихийной торговли (оборудование для розничной торговли) ФОП неизвестный, ул. Д. Ойстраха, 4;

объект стихийной торговли (оборудование для розничной торговли) ФОП неизвестный, просп. Добровольского, 139 б;

передвижная временное сооружение ФОП Алексеева С.В., ул. Большая Арнаутская, 2б/2; временное сооружение ФОП Маринеско С.М., ул. Палубная, 10;

объект стихийной торговли (лоток) ФОП неизвестный, ул. Армейская, 9;

объект стихийной торговли (терминал) ФОП неизвестный, ул. А. Кутузакия угол ул. Косой, 7;

объект стихийной торговли (терминал) ФОП неизвестный, ул. Варненская, 12 б;

объект стихийной торговли (терминал) ФОП неизвестный, ул. Приморская, 7 б;

объект стихийной торговли (оборудование летней площадки) ФОП неизвестный, ул. Ришельевская, 44/46;

объект стихийной торговли (холодильное оборудование) ФОП неизвестный, ул. Пастера, 9;

объект стихийной торговли (оборудование летней площадки) ФОП неизвестный, ул. Спиридоновская, 2;

объект стихийной торговли (оборудование летней площадки) ФОП неизвестный, пл. Соборная, 2;

объект стихийной торговли (оборудование летней площадки) ФОП неизвестный, ул. Старопортофранковская, 107;

объект стихийной торговли (оборудование летней площадки) ФОП неизвестный, ул. Еврейская угол ул. Ришельевской;

объект стихийной торговли (оборудование летней площадки) ФОП неизвестный, ул. Спиридоновская, 28;

объект стихийной торговли (оборудование летней площадки) ФОП неизвестный, ул. Семинарская, 13.

Все работы выполнены согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета Одесского городского совета и распоряжениями городского головы.

Борьба со стихийной торговлей в Одессе не всегда эффективна

Впрочем, нельзя сказать, что такие действия Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей успешны на 100%. Незаконные уличные лотки, как правило, вскоре возвращаются на свое место или возрождаются на новом месте, недалеко от старого.

Напомним, недавно городские власти ликвидировали стихийный рынок на улице Филатова (площадь Бориса Деревянко).

А также демонтировали цветочный базар на улице Екатерининской в районе Привоза.

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