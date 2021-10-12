Опасения у областного руководства вызывает ситуация с поставками газа для бюджетных учреждений. Им нечем платить за газ, цена которого выросла в 4 раза.

Сложившуюся ситуацию предварительно назвали чрезвычайной регионального уровня

О начале отопительного сезона речь шла на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской ОГА.

Об угрозе срыва отопительного сезона в учреждениях социальной сферы и бюджетных учреждениях доложил директор Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Антон Шалигало.

Причиной стал рост цены на природный газ. Бюджетные учреждения заранее заключили договора на поставки газа по средней цене 11,5 грн/м3.

Газ подорожал в 4 раза

Рыночная стоимость газа выросла и поставщики заявляют, что не могут выполнять контрактные условия. В свою очередь бюджетные учреждения не могут платить завышенную в разы стоимость услуг. Так, сегодня поставщиками предлагаются рыночные цены на услуги по газоснабжению на уровне 40 грн/куб.м.

По словам Антона Шалыгайло, в бюджетные учреждения от поставщиков услуг поступают многочисленные письма с предупреждением о прекращении поставок газа и расторжении договоров о предоставлении соответствующих услуг.

При том, что 30 сентября 2021 года правительство, Нафтогаз и представители Конгресса местных и региональных властей подписали меморандум, где прописаны действия по обеспечению непрерывного предоставления в населенных пунктах Украины услуг по тепло- и газоснабжению.

В результате бюджетники могут остаться без поставщиков услуг, что приведет к их отключению от газоснабжения.

Одесские областные власти боятся социального недовольства

По информации АО «Одессагаз» на 01.10.2021 предупреждены об отключении от газоснабжения в связи с отсутствием договора с поставщиком природного газа или в связи с инициированием со стороны поставщиков отключения от газоснабжения 221 учреждение,

— сказал Антон Шалыгайло.

Срыв отопительного сезона, по мнению областных властей, может стать причиной социального недовольства среди жителей области и привести к чрезвычайной ситуации, угрожающей здоровью и даже жизни жителей области.

Поэтому вопрос обеспечения газом бюджетных учреждений будет рассмотрен на ближайшей комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областной государственной администрации.

И в зависимости от результатов, будет принято решение по определению уровня указанной чрезвычайной ситуации.

Что касается ситуации с отопительным сезоном в областном центре, городские власти отрапортовали, что Одесса к нему готова. А коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы» выделили субсидию из городского бюджета в размере 240 млн. грн, чтобы то могло платить поставки газа в начале отопительного сезона.

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