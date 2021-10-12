Летать в Европу станет проще и дешевле

Легендарная украинская сборная на Евро-2020: есть ли там одесситы? Выход сборной Украины по футболу в четверть финал чемпионата Европы Евро-2020 сам по себе стал историческим событием и выдающемся достижением. Так далеко на первенствах континента команда еще не заходила. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе этим летом ждут наплыва туристов В связи с эпидситуацией, вероятно, многие страны Европы из-за коронавируса и карантина не будут столь открыты для иностранцев этим летом. ПОДРОБНЕЕ