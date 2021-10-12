Новости Одессы и Одесской области

Летать в Европу станет проще и дешевле

Летать в Европу станет проще и дешевле

Украина и Европейский Союз подписали Соглашение об общем авиационном пространстве.

Подписаться

Соглашение об общем авиапространстве снимает рыночные ограничения Украины и привязывает ее к внутреннему авиационному рынку ЕС благодаря внедрению авиационных стандартов и правил Евросоюза.

Что дает соглашение об общем небе между Украиной и ЕС

Соглашение предусматривает создание общего авиационного пространства между Украиной и ЕС, что будет способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок с равными условиями конкуренции и уважением к одинаковым правилам.

Речь идет о безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения, гармонизации социальной сферы и защиты окружающей среды.

Кроме того ожидается:

  • снижение стоимости авиабилетов;
  • появление новых Украинских и заход европейских лоукост-перевозчиков;
  • повышение туристической привлекательности Украины.

Соглашение об общем авиационном пространстве подписали Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, посол Словении в Украине Томаж Менцин и вице-президент Еврокомиссии и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Документ должен быть ратифицирован каждым государством-членом, ЕС и Украиной.

Источник: «Укринформ»

Еще одесские новости на тему авиации:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить