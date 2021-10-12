Летать в Европу станет проще и дешевле

Украина и Европейский Союз подписали Соглашение об общем авиационном пространстве.
Соглашение об общем авиапространстве снимает рыночные ограничения Украины и привязывает ее к внутреннему авиационному рынку ЕС благодаря внедрению авиационных стандартов и правил Евросоюза.
Что дает соглашение об общем небе между Украиной и ЕС
Соглашение предусматривает создание общего авиационного пространства между Украиной и ЕС, что будет способствовать взаимному доступу на рынки авиаперевозок с равными условиями конкуренции и уважением к одинаковым правилам.
Речь идет о безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения, гармонизации социальной сферы и защиты окружающей среды.
Кроме того ожидается:
- снижение стоимости авиабилетов;
- появление новых Украинских и заход европейских лоукост-перевозчиков;
- повышение туристической привлекательности Украины.
Соглашение об общем авиационном пространстве подписали Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, посол Словении в Украине Томаж Менцин и вице-президент Еврокомиссии и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Документ должен быть ратифицирован каждым государством-членом, ЕС и Украиной.
Источник: «Укринформ»
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