«Учитель года-2024»: кого назвали лучшими педагогами в Одесской области

Как сообщает департамент образования и науки Одесской ОВА, этот конкурс уже много лет объединяет мотивированное и творческое сообщество педагогов нашего региона. В этом году в нем приняли участие 53 учителя.

«Несмотря на вызовы военного времени, наши педагоги демонстрируют несокрушимость в своей повседневной работе»,

– отмечают в ОВА.

Победителями конкурса «Учитель года-2024» стали:

Наталья Боделан – учитель Балтского лицея №2 (номинация «Украинский язык и литература);

Диана Диянова – учитель географии Одесской гимназии №26 (номинация «География»);

Оксана Колесникова – учитель физики КУ «Ришельевский научный лицей» (номинация «Физика»);

Алена Канцирь – учитель Беляевского лицея №1 (номинация «Изобразительное искусство»).

Как сообщается, все дипломанты и победители обязательно будут отмечены в ближайшее время на торжествах на областном уровне.

Напомним, в 2022 году три педагога из Одесской области стали победителями конкурса «Учитель года».