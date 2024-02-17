«Учитель года-2024»: кого назвали лучшими педагогами в Одесской области

В Одесской области определены победители областного этапа всеукраинского конкурса «Учитель года-2024».
Как сообщает департамент образования и науки Одесской ОВА, этот конкурс уже много лет объединяет мотивированное и творческое сообщество педагогов нашего региона. В этом году в нем приняли участие 53 учителя.
«Несмотря на вызовы военного времени, наши педагоги демонстрируют несокрушимость в своей повседневной работе»,
– отмечают в ОВА.
Читайте также: Школа на военном положении: нехватка учителей и безопасное образовательное пространство
Победителями конкурса «Учитель года-2024» стали:
- Наталья Боделан – учитель Балтского лицея №2 (номинация «Украинский язык и литература);
- Диана Диянова – учитель географии Одесской гимназии №26 (номинация «География»);
- Оксана Колесникова – учитель физики КУ «Ришельевский научный лицей» (номинация «Физика»);
- Алена Канцирь – учитель Беляевского лицея №1 (номинация «Изобразительное искусство»).
Как сообщается, все дипломанты и победители обязательно будут отмечены в ближайшее время на торжествах на областном уровне.
Напомним, в 2022 году три педагога из Одесской области стали победителями конкурса «Учитель года».
Статья по теме: Рокер в вышиванке: одессит – лучший «Учитель года-2022» в номинации «искусство»