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«Учитель года-2024»: кого назвали лучшими педагогами в Одесской области

«Учитель года-2024»: кого назвали лучшими педагогами в Одесской области

В Одесской области определены победители областного этапа всеукраинского конкурса «Учитель года-2024».

Как сообщает департамент образования и науки Одесской ОВА, этот конкурс уже много лет объединяет мотивированное и творческое сообщество педагогов нашего региона. В этом году в нем приняли участие 53 учителя.

«Несмотря на вызовы военного времени, наши педагоги демонстрируют несокрушимость в своей повседневной работе»,

– отмечают в ОВА.

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Победителями конкурса «Учитель года-2024» стали:

  • Наталья Боделан – учитель Балтского лицея №2 (номинация «Украинский язык и литература);
Учитель года-2024: Наталья Боделан

Наталья Боделан

  • Диана Диянова – учитель географии Одесской гимназии №26 (номинация «География»);
Учитель года-2024: Диана Диянова

Диана Диянова

  • Оксана Колесникова – учитель физики КУ «Ришельевский научный лицей» (номинация «Физика»);
Учитель года-2024: Оксана Колесникова

Оксана Колесникова

  • Алена Канцирь – учитель Беляевского лицея №1 (номинация «Изобразительное искусство»).
Учитель года-2024: Алена Канцирь

Алена Канцирь

Как сообщается, все дипломанты и победители обязательно будут отмечены в ближайшее время на торжествах на областном уровне.

Напомним, в 2022 году три педагога из Одесской области стали победителями конкурса «Учитель года».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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