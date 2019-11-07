Творческое безумие и алхимия созидания: в Одесском оперном театре готовятся к премьере “Травиаты”

В субботу, 9 ноября, в Одессу съедутся представители оперной элиты из пятнадцати европейских стран – участники международного оперного форума. В конце дня их ждет еще одно, не менее значимое событие – премьера новой La Traviata в Одесском оперном театре. В отличие от наших гостей, одесситы смогут увидеть премьерный показ еще и 10 ноября. Билеты продаются в кассах театра и стоят от 50 грн.

В стенах Одесского национального академического театра оперы и балета небывалый ритм: за четыре месяца нового сезона – четвертая премьера. На этот раз “La Traviata”, одно из самых популярных произведений Джузеппе Верди.

Как известно, в основу оперы легли роман «Дама с камелиями» и одноименная пьеса, написанные Александром Дюма-сыном. А в основе обновленной одесской постановки стала… первоначальная партитура композитора.

Впервые за то время, которое я имел счастье заниматься этой оперой, – говорит главный дирижер-постановщик Вячеслав Чернухо-Волич, – мы сделали так, что практически вся музыка Верди будет звучать на сцене нашего замечательного театра. Мы позволили себе лишь два малюсеньких сокращения. И добились того, чтобы каждая нота, написанная композитором, будет выучена солистами, будет спета и сыграна. Для нас это принципиально важно. Вы понимаете, что не все это встретили с восторгом – люди всю жизнь пели партии и вдруг надо учить еще что -то. “Зачем нам это?”, – говорили они. Но мы сумели их убедить и труппа работает с энтузиазмом.

Режиссер Евгений Лавренчук поддерживает коллегу и говорит о том, что, увы, в таком положении дел виновата система невежества, которая, победила нашу систему образования:

Приходишь с партитурой самого Верди, а мне говорят: “Не разрушайте нам традиции!” и обзывают новатором! А мы с постановочной группой бОльшие традиционалисты, чем то, что стало “традицией”, понимаете?”

А вот оформление спектакля назвать традиционным как раз нельзя. Надежда Бабич, директор театра Оперы и балета, говорит, что решилась на эксперимент, как раз потому, что прежняя постановка обветшала, “подустала”, а в перешивании костюмов и перестановке декораций смысла она не видит:

Это переодевание, а не постановка.

В сценическом решении будет много интересных деталей и механизмов, которые изготавливали в разных уголках Украины.

Чтобы сделать подъемники для каждого артиста, проходили специальную сертификацию этого оборудования. Это такие процессы, которые длились месяцами, а некоторые и по полгода. Сегодня уже почти все готово. К нам в Оперный идут фуры, и мы каждый день видим все новые и новые элементы сценографии, – добавляет Евгений Лавренчук.

Несмотря на такое детальное описание мелочей, общую концепцию художественного решения спектакля художник-постановщик Юхим Руах так и не раскрыл:

– Организм оперы, спектакля – это игра, это условности, и если современные технологии побуждают виртуальную реальность смешиваться с действительностью, в которой находится человек, то опера держит знамя условности. Актриса, прежде чем умереть, поет длинную арию. На сцене меняется свет. Все это совершенно смотрится необыкновенным безумием. И чем выше уровень условности, тем выше уровень искусства… Рассказывать оперу – это как пересказать музыку или рассказать о запахе или пересказать балет. Это невозможно. Необходимо ваше зрительское участие и сопереживание. Надеюсь, мы вас не разочаруем.

А так проходят репетиции постановки:

Фото: пресс служба Оперного театра и автора

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