Трое известных одесситов вошли в ТОП-100 украинцев, приближающих Победу

Этот ТОП-100 опубликовала «Украинская правда».

Как поясняет издание, участников этого всеукраинского рейтинга оценивали по таким критериям, как вклад в Победу и развитие украинской государственности, влияние на общественно-политические процессы, лидерство и добродетель.

В рейтинг людей, приближающих Победу Украины, попали следующие одесситы:

Екатерина Ножевникова

Глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова вошла в рейтинг в категории «Общество».

«Корпорация монстров» существует с 2017 года. Во время пандемии коронавируса волонтеры фонда помогали больным COVID-19, закупая нужные медикаменты и кислородные концентраторы. С начала полномасштабного вторжения основная деятельность «Корпорации монстров» направлена на помощь военнослужащим, в частности приобретение дронов и РЭБов.

Андрей Ставницер

Известный одесский бизнесмен, основатель центра реабилитации и протезирования Superhumans, совладелец и СЕО крупнейшего порта в Украине TIS Андрей Ставницер вошел в данный рейтинг в категории «Бизнес».

Superhumans Center, инициатором которого стал Андрей Ставницер – это современная клиника протезирования, реабилитации, реконструктивной хирургии и психологической поддержки пострадавших во время войны в Украине военных и гражданских. Все услуги в клинике для пациентов бесплатны. Центр финансируется донорами и партнерами. Первый Superhumans Center был открыт в апреле 2023 года под Львовом. В ближайшие годы Superhumans планируют открыть еще 5 центров в разных городах Украины: Харькове, Николаеве, Виннице, Ровно и Днепре.

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Элина Свитолина

В категории «Спорт» в рейтинг попала теннисистка, основательница Svitolina Foundation Элина Свитолина.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину спортсменка участвовала в различных благотворительных инициативах, в частности, благотворительного проекта UNITED24, сама организовывала аукционы и делала прямые пожертвования от себя и своего фонда в поддержку военнослужащих и гражданского населения.

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