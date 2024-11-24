Новости Одессы и Одесской области

Трое известных одесситов вошли в ТОП-100 украинцев, приближающих Победу

Трое известных одесситов вошли в ТОП-100 украинцев, приближающих Победу

Одесситы Екатерина Ножевникова, Андрей Ставницер и Элина Свитолина попали в сотню известных украинцев, которые вносят наибольший вклад в независимость и будущее страны.

Этот ТОП-100 опубликовала «Украинская правда».

Как поясняет издание, участников этого всеукраинского рейтинга оценивали по таким критериям, как вклад в Победу и развитие украинской государственности, влияние на общественно-политические процессы, лидерство и добродетель.

В рейтинг людей, приближающих Победу Украины, попали следующие одесситы:

Екатерина Ножевникова

Екатерина Ножевникова

Глава благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова вошла в рейтинг в категории «Общество».

«Корпорация монстров» существует с 2017 года. Во время пандемии коронавируса волонтеры фонда помогали больным COVID-19, закупая нужные медикаменты и кислородные концентраторы. С начала полномасштабного вторжения основная деятельность «Корпорации монстров» направлена на помощь военнослужащим, в частности приобретение дронов и РЭБов.

Читайте также: Одесские «монстры» попали в рейтинг Forbes

Андрей Ставницер

Новая книга Жванецкого, презентация3

Известный одесский бизнесмен, основатель центра реабилитации и протезирования Superhumans, совладелец и СЕО крупнейшего порта в Украине TIS Андрей Ставницер вошел в данный рейтинг в категории «Бизнес».

Superhumans Center, инициатором которого стал Андрей Ставницер – это современная клиника протезирования, реабилитации, реконструктивной хирургии и психологической поддержки пострадавших во время войны в Украине военных и гражданских. Все услуги в клинике для пациентов бесплатны. Центр финансируется донорами и партнерами. Первый Superhumans Center был открыт в апреле 2023 года под Львовом. В ближайшие годы Superhumans планируют открыть еще 5 центров в разных городах Украины: Харькове, Николаеве, Виннице, Ровно и Днепре.

Вы также можете узнать: Одесский бизнесмен дал наводку на свой дом – там оккупанты разместили реактивную артиллерию

Элина Свитолина

Элина Свитолина

В категории «Спорт» в рейтинг попала теннисистка, основательница Svitolina Foundation Элина Свитолина.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину спортсменка участвовала в различных благотворительных инициативах, в частности, благотворительного проекта UNITED24, сама организовывала аукционы и делала прямые пожертвования от себя и своего фонда в поддержку военнослужащих и гражданского населения.

Напомним, одесситка Элина Свитолина стартовала на Олимпиаде-2024 с уверенной победы.

Еще новости по теме:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua