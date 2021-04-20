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Одесский бизнесмен попал на обложку журнала Forbes (фото)

Одесский бизнесмен попал на обложку журнала Forbes (фото)

Одесский бизнесмен, соучредитель и гендиректор портовых терминалов «ТИС» Андрей Ставницер попал на обложку девятого номера украинской версии журнала Forbes.

Как сообщил бизнесмен в интервью Forbes, он покидает должность генерального директора «ТИС», которую занимал 13 лет, но остается совладельцем компании. В ближайшее время Андрей Ставницер планирует больше времени уделять инвестициям и инновационным проектам.

Андрей Ставницер на обложке журнала Forbes

В настоящее время Андрей Ставницер занимается тремя стартапами: Metame – о качестве жизни, здоровье и иммунитете; маркетплейс iPark и образовательный проект mOre на базе киевского ВДНХ.

Андрей Ставницер занимает 75-е место в рейтинге самых богатых украинцев по версии Forbes с состоянием 115 миллионов долларов. В 2020 году он по поручению президента Владимира Зеленского возглавил антикризисный штаб «Одесса VS COVID-19». В общей сложности компания «ТИС» и лично Ставницер направили на борьбу с эпидемией 136 миллионов гривен.

Ранее одессит Андрей Ставницер занял 22-е место ТОП-100 самых финансово состоятельных граждан Украины по версии издания «Фокус».

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Фото: Ведомости.ru и Facebook-страница Андрея Ставницера

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