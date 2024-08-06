Одесса вошла в рейтинг самых дорогих городов Европы — какое место она заняла

«Белая ворона для Одессы и всего мира»: одесские адреса Владимира Жаботинского (фото) Вот так идешь спешным шагом по длинной Базарной улице – и не заметишь этот красивый старый дом под номером 33. Его первый этаж стал «сплошной современностью», а верхние сохранили свои первоначальные черты. ПОДРОБНЕЕ

«Дышим? Уже счастье!»: последний день июля в Одессе (фоторепортаж) Время проходит незаметно: вот уже и последний день июля в Одессе… Ветерок, а почти 30 градусов после температурных рекордов кажутся чуть ли не прохладой. Вот и людей стало больше на улицах города. А что там в городе в обычный день, когда июль вот-вот перейдет в август? ПОДРОБНЕЕ

Вонь в Одессе усиливается по ночам: что говорят специалисты Одесситы продолжают жаловаться на распространение по городу зловония, которое усиливается по ночам. Сегодня резкий запах особенно сильно ощущали жители центральной части города. И пока официальные службы не могут толком объяснить происхождение вони, горожане в соцсетях высказывают свои предположения. ПОДРОБНЕЕ