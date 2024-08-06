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Одесса вошла в рейтинг самых дорогих городов Европы — какое место она заняла

Одесса вошла в рейтинг самых дорогих городов Европы — какое место она заняла

Три украинских города – Одесса, Львов и Киев – вошли в рейтинг самых дорогих для жизни городов Европы. Одесса в этом списке на 93-м месте.

Об этом сообщает глобальная база данных Numbeo.

Эксперты аналитического сервиса назвали самые дорогие для жизни города Европы. Специалистов оценили стоимость проживания, качество жизни и цены на недвижимость в разных странах мира.

Столица Украины занимает 91-ю позицию в рейтинге самых дорогих городов Европы. Одесса и Львов на 93 и 94 местах соответственно.

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Лидируют в этом списке швейцарские города — Женева и Цюрих.

Также в десятку самых дорогих европейских городов вошли:

  • Рейкьявик, Исландия
  • Лондон, Великобритания
  • Осло, Норвегия
  • Копенгаген, Дания
  • Париж, Франция
  • Эспоо, Финляндия
  • Эдинбург, Великобритания
  • Амстердам, Нидерланды

Напомним, согласно данным рейтинга Numbeo, три украинских города – Одесса, Львов и Киев – вошли в первую 20-ку самых дешевых для жизни городов мира.

Также Одесса заняла второе место среди 127 городов Восточной Европы по уровню преступности.

А еще одесский пляж Ланжерон занял 27-е место среди 100 лучших пляжей нашей планеты.

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