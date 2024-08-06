Одесса вошла в рейтинг самых дорогих городов Европы — какое место она заняла

Три украинских города – Одесса, Львов и Киев – вошли в рейтинг самых дорогих для жизни городов Европы. Одесса в этом списке на 93-м месте.
Об этом сообщает глобальная база данных Numbeo.
Эксперты аналитического сервиса назвали самые дорогие для жизни города Европы. Специалистов оценили стоимость проживания, качество жизни и цены на недвижимость в разных странах мира.
Столица Украины занимает 91-ю позицию в рейтинге самых дорогих городов Европы. Одесса и Львов на 93 и 94 местах соответственно.
Вы также можете узнать: Что думают об Одессе жители Киева, Днепра и Львова
Лидируют в этом списке швейцарские города — Женева и Цюрих.
Также в десятку самых дорогих европейских городов вошли:
- Рейкьявик, Исландия
- Лондон, Великобритания
- Осло, Норвегия
- Копенгаген, Дания
- Париж, Франция
- Эспоо, Финляндия
- Эдинбург, Великобритания
- Амстердам, Нидерланды
Напомним, согласно данным рейтинга Numbeo, три украинских города – Одесса, Львов и Киев – вошли в первую 20-ку самых дешевых для жизни городов мира.
Также Одесса заняла второе место среди 127 городов Восточной Европы по уровню преступности.
А еще одесский пляж Ланжерон занял 27-е место среди 100 лучших пляжей нашей планеты.