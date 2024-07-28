Одесситка Элина Свитолина стартовала на Олимпиаде-2024 с уверенной победы

Сегодня, в воскресенье, 28 июля, украинская теннисистка из Одессы, бронзовая призерка Токио-2020 Элина Свитолина одержала свою первую победу на Олимпиаде-2024 в Париже: она обыграла в двух сетах японку Моюку Учиджиму.
В матче первого раунда соревнований украинка легко разобралась с японской теннисисткой со счетом 6:2, 6:1.
Во втором круге Свитолина сыграет против победительницы противостояния американки Джессики Пегулы и швейцарки Виктории Голубич.
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Элина Свитолина является бывшей третьей ракеткой мира и лучшей теннисисткой в истории Украины. На Олимпийских играх она выступает уже в третий раз. В 2016 году одесситка остановилась на стадии четвертьфинала, а на Играх в Токио в 2020 году завоевала бронзовую медаль – первую награду в теннисе в истории независимой Украины.
На церемонии открытия Олимпиады-2024 Элина Свитолина вместе с пловцом Михаилом Романчуком несла флаг Украины.
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