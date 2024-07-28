Одесситка Элина Свитолина стартовала на Олимпиаде-2024 с уверенной победы

Что за вонь накрывает Одессу по ночам? В начале июля «Одесская жизнь» уже писала о том, что жители разных районов Одессы начали массово жаловаться на неприятный зловонный запах. Тогда биолог объяснил это тем, что сильная вонь обусловлена резким повышением температуры. Но сейчас жара немного спала, а вонь возобновилась. ПОДРОБНЕЕ

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