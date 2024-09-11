Одесские «монстры» попали в рейтинг Forbes

Об этом на своей странице в Facebook сообщила основательница фонда Екатерина Ножевникова.

Благотворительный фонд также стал пятым среди милитарных, уступив лишь таким гигантам, как «Вернись живым» и Фонд Притулы.

Основательница «монстров» Катеринаи Ножевникова отметила, что это общее достяжение всех: и сотрудников фонда и людей, которые ежедневно отправляют донаты.

«Все мы вместе вот вот пересечем отметку в 600 млн грн с начала большого вторжения. Также поздравляю всех коллег, кто попал в этот список и кто нет. Каждый из вас меняет страну к лучшему и не важно сколько собрано средств. Важно что сделано. Потому что кто спас одну жизнь — тот спас вселенную», — написала волонтер.

Проект «Корпорация монстров» стартовал в марте 2020 года и сейчас помогает украинцам в тылу и на фронте. С началом войны в Украине с 2014 года организация активно оказывает помощь военным, обеспечивая защитников необходимыми снаряжением, лекарствами и принадлежностями. Также фонд получил государственную лицензию на закупку вооружений.

Сейчас в команде «монстров» работает 12 сотрудников. 65% донатов фонд получает от физлиц со всего мира и 35 % — от юрлиц.

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