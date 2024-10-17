Одесский университет попал в престижный международный рейтинг

Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что в этом году в мировой рейтинг британского рейтингового агентства Times Higher Education World University Rankings-2025 попали 2095 университетов из 115 стран, и среди них – 17 украинских вузов. Наивысшую позицию среди украинских университетов занял Сумской государственный университет (группа 801-1000), а все остальные ЗВО вошли в группу 1501+.

«Впервые в рейтинге появился Национальный медицинский университет им. Богомольца, Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова и другие», – сообщили в Минобразования.

Университеты анализировали по 18 показателям, среди которых образовательная деятельность, исследовательская среда, качество исследований и международная открытость.

Как сообщалось ранее, воспитательница-методистка из Одессы вошла в ТОП-50 лучших воспитателей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine-2024 в спецноминации «Дошкілля».