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Одесский бизнесмен дал наводку на свой дом – там оккупанты разместили реактивную артиллерию

Одесский бизнесмен дал наводку на свой дом – там оккупанты разместили реактивную артиллерию

Одесский бизнесмен Андрей Ставницер дал прямую наводку на свою недвижимость, возле которой рашисты разместили реактивную артиллерию. В результате отлично сработали ВСУ…

Оккупанты разместили свою технику под Киевом, возле частного дома Андрея Ставницера. Об этом бизнесмен узнал, посмотрев в веб-камеру.

«Дано: ты смотришь в веб-камеру своего дома, а там во дворе русские военные разворачивают 12 единиц боевой техники, включая РСЗО, Торнадо-Г и грады. Твой дом построен так, что работает как идеальное укрытие, откуда очень удобно шмалять по Киеву. Зачем они и приехали. Вопрос: сколько времени пройдет до момента, когда ты сообщаешь точные координаты своего дома ВСУ для наведения огня?.. Дом отстрою, страну отстроим, главное – спасти как можно больше жизней»,

– пишет Андрей на своей странице в Facebook.

Пост Андрея Ставницера получил много откликов. И Андрей вернулся к теме снова:

«Друзья, бросайте меня нахваливать, пожалуйста. Я не бросился на них с голыми руками. И историй похожих знаю как минимум несколько – и про дома, и про предприятия.

Реальные герои этой и похожих историй – только ВСУ»…

Фото – Facebook-страница Андрея Ставницера

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Редакция ПРОФИЛЬ

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