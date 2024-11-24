Новини Одеси та Одеської області

Троє відомих одеситів увійшли до ТОП-100 українців, які наближають Перемогу

Троє відомих одеситів увійшли до ТОП-100 українців, які наближають Перемогу

Одесити Катерина Ножевнікова, Андрій Ставніцер та Еліна Світоліна потрапили до сотні відомих українців, які роблять найбільший внесок у незалежність та майбутнє країни.

Цей ТОП-100 опублікувала «Українська правда».

Як пояснює видання, учасників цього всеукраїнського рейтингу оцінювали за такими критеріями, як внесок у Перемогу та розвиток української державності, вплив на суспільно-політичні процеси, лідерство та доброчесність.

У рейтинг людей, що наближають Перемогу України, потрапили такі одесити:

Катерина Ножевнікова

Катерина Ножевнікова

Голова благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова увійшла до рейтингу у категорії «Суспільство».

«Корпорація монстрів» існує з 2017 року. Під час пандемії коронавірусу волонтери фонду допомагали хворим на COVID-19, закуповуючи необхідні медикаменти та кисневі концентратори. З початку повномасштабного вторгнення основна діяльність «Корпорації монстрів» спрямована на допомогу військовослужбовцям, зокрема придбання дронів та РЕБів.

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Андрій Ставніцер

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Відомий одеський бізнесмен, засновник центру реабілітації та протезування Superhumans, співвласник і СЕО найбільшого порту в Україні TIS Андрій Ставніцер увійшов до даного рейтингу у категорії «Бізнес».

Superhumans Center, ініціатором якого став Андрій Ставніцер – це сучасна клініка протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії та психологічної підтримки постраждалих під час війни в Україні військових та цивільних. Усі послуги в клініці для пацієнтів безкоштовні. Центр фінансується донорами та партнерами. Перший Superhumans Center було відкрито у квітні 2023 року під Львовом. У найближчі роки Superhumans планують відкрити ще 5 центрів у різних містах України: Харкові, Миколаєві, Вінниці, Рівному та Дніпрі.

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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

У категорії «Спорт» до рейтингу потрапила тенісистка, засновниця Svitolina Foundation Еліна Світоліна.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну спортсменка брала участь у різних благодійних ініціативах, зокрема благодійного проєкту UNITED24, сама організовувала аукціони та робила прямі пожертви від себе і свого фонду на підтримку військовослужбовців та цивільного населення.

Нагадаємо, одеситка Еліна Світоліна стартувала на Олімпіаді-2024 із впевненої перемоги.

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