Тесты на коронавирус: сколько получат больницы Одесского региона?

Так, больница на ул. Пастера получит около двух тысяч тестов.

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Также тесты направят в районные больницы региона:

Черноморская больница должна получить 250 тестов, Белгород-Днестровская больница – 200 тестов, Подольская – 200, Ананьевская – 200, Балтская – 150, Беляевская – 200, Березовская – 50, Болградская – 150, Великомихайловская – 50, Ивановская – 50, Килийская – 150, Лиманская – 50, Любашевская – 50, Николаевская – 50, Овидиопольская – 50, Окнянская – 50, Савранская – 50, Саратская – 50, Татутинская – 50, Татарбунарская – 50, Ширяевская – 50. Измаильской – 550.

В отделение интенсивной терапии Южненской больницы завезут еще 50 тестов, Измаильской -100, Захаровской – 5, Кодымской – 50.

Министерство здравоохранения Украины создаст специальные бригады медработников для тестирования на коронавирус дома.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, бригада будет отбирать у больных образцы на проведение исследований в вирусологической лаборатории.

— Дано поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады из водителя и медработников, чтобы она приезжала домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирус, для забора образцов на проведение исследований в вирусологической лаборатории. Это уменьшит необходимость посещать либо семейного врача, либо другое заведение здравоохранения, чтобы сдать анализ, — заявил главный санитарный врач.

Минздрав сообщит контактные телефоны для вызова спецбригад в ближайшее время.

В МОЗ поделились планами на изготовление тестов отечественного производства. Об этом сообщил главврач Минздрава Виктор Ляшко. Он отметил, что МОЗ реализует этот проект совместно с Институтом молекулярной биологии и другими производителями отечественных тестов. На запуск проекта выделят бюджетные деньги. Серийное производство могут начать уже на следующей неделе. Виктор Ляшко предполагает, что их хватит, чтобы обеспечить все здравницы, которые в них нуждаются. В свою очередь, в Институте молекулярной биологии и генетики заявили, что готовы производить по 10-20 тыс. тестов в неделю. А если привлечь дополнительных специалистов – до 50 тыс.

