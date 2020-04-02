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Новости Одессы и Одесской области

Карантин в Одесском регионе: подорожает ли хлеб?

Карантин в Одесском регионе: подорожает ли хлеб?

Цена на хлебобулочные изделия в одесском регионе останется на прежнем уровне.

Рост стоимости продукции не планируется, рассказал директор по производству ООО «Черкассыхлеб ЛТД» Виталий Добровольский.

По его словам, сейчас стало еще дороже производить хлеб. Помимо увеличения закупочной стоимости товаров, появилась необходимость в упаковке всего хлеба.

— Если раньше можно было с печей сложить хлеб на поддоны и отвезти его в магазин, то в период, когда гуляет вирус, нужно обезопасить продукты. Хлеб упаковывают люди, которые прошли санэпидобработку, а после потребитель его открывает и выкидывает упаковку, — уточнил Виталий Добровольский.

Однако, несмотря на осложнение ситуации, речи о повышении цены быть не может, а товар первой необходимости производится в достаточном количестве.

Фото: ddn24.ru

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