Украинские экскурсоводы зовут на онлайн-экскурсии по стране: Одесса в теме

Гиды из разных украинских городов объединились ради проекта #карантинмандри.
Онлайн-экскурсии в условиях кризиса стали мировым трендом. Украина – не исключение, в том числе и Одесса.
“Мы хотим рассказать о самых красивых уголках нашей страны”, – говорит инициатор проекта Дарья Сонячна, эксперт в области туризма.
Теперь украинцы и не только смогут путешествовать онлайн вплоть до 24 апреля. А после окончания карантина – приехать и увидеть понравившиеся места лично.
Каждый экскурсовод будет публиковать на своей странице анонс события и ссылку на подключение, по которой можно будет присоединиться.
Расписание экскурсий опубликовано в Facebook.
🔺3/04, 19.00 – Харьков, Валерия Кульшицкая, (Харьков. Экскурсии для Своих ), запись
🔺6/04, 19.00 – Черновцы, Ludmila Rogova Czernowitz, (Майстерня цікавої прогулянки. Екскурсії в м.Чернівці), конференция Zoom
🔺8/04, 19.00 – Одесса, Alyona Kaletynska (да, я тоже с вами на связи), конференция Zoom
🔺10/04, 19.00 – Киев, Sofia Hrabovetska (Walk & Talk. Kyiv Tours), конференция Zoom
🔺11/04, 19.00 – Ужгород, Марія Заболотна (Жуй у Мандрах), конференция Zoom
🔺12/04, 17:00 – Вилково и ДБЗ, Yaroslav Kozak (Добре поїхали!), конференция Zoom
🔺13/04, 19.00 – Винница, Tanya Rybak (Таня Рибак про #ВінницькіШтучки), конференция Zoom
🔺14/04, 18.00 – Луцк, Дмитро Безвербний, конференция Zoom
🔺15/04, 16.00 – Мукачево, Максим Адаменко (Maks Adamenko) (Екскурсії з Максом Адаменко), конференция Zoom
🔺17/04, 19.00 – Запорожье, Roman Akbash (Бюро подорожей у часі) , конференция Zoom
🔺20/04 – Львов, Taras Kobryn (Lion’s way – tour guide in Lviv), конференция Zoom
🔺22/04 – Херсон, Алексей Билецкий (Alexey Biletsky) (Туристическая кофейня ХерсON )
🔺23/04 – Ужгород, Владислав Товтин , конференция Zoom
🔺24/04, 19.00 – Мукачево, Ihor Huledza (Екскурсії Закарпаттям з Ігорем Гуледзою), конференция Zoom
Фото организаторов
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