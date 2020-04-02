Украинские экскурсоводы зовут на онлайн-экскурсии по стране: Одесса в теме

Онлайн-экскурсии в условиях кризиса стали мировым трендом. Украина – не исключение, в том числе и Одесса.

“Мы хотим рассказать о самых красивых уголках нашей страны”, – говорит инициатор проекта Дарья Сонячна, эксперт в области туризма.

Теперь украинцы и не только смогут путешествовать онлайн вплоть до 24 апреля. А после окончания карантина – приехать и увидеть понравившиеся места лично.

Каждый экскурсовод будет публиковать на своей странице анонс события и ссылку на подключение, по которой можно будет присоединиться.

Расписание экскурсий опубликовано в Facebook.

🔺3/04, 19.00 – Харьков, Валерия Кульшицкая, (Харьков. Экскурсии для Своих ), запись

🔺6/04, 19.00 – Черновцы, Ludmila Rogova Czernowitz, (Майстерня цікавої прогулянки. Екскурсії в м.Чернівці), конференция Zoom

🔺8/04, 19.00 – Одесса, Alyona Kaletynska (да, я тоже с вами на связи), конференция Zoom

🔺10/04, 19.00 – Киев, Sofia Hrabovetska (Walk & Talk. Kyiv Tours), конференция Zoom

🔺11/04, 19.00 – Ужгород, Марія Заболотна (Жуй у Мандрах), конференция Zoom

🔺12/04, 17:00 – Вилково и ДБЗ, Yaroslav Kozak (Добре поїхали!), конференция Zoom

🔺13/04, 19.00 – Винница, Tanya Rybak (Таня Рибак про #ВінницькіШтучки), конференция Zoom

🔺14/04, 18.00 – Луцк, Дмитро Безвербний, конференция Zoom

🔺15/04, 16.00 – Мукачево, Максим Адаменко (Maks Adamenko) (Екскурсії з Максом Адаменко), конференция Zoom

🔺17/04, 19.00 – Запорожье, Roman Akbash (Бюро подорожей у часі) , конференция Zoom

🔺20/04 – Львов, Taras Kobryn (Lion’s way – tour guide in Lviv), конференция Zoom

🔺22/04 – Херсон, Алексей Билецкий (Alexey Biletsky) (Туристическая кофейня ХерсON )

🔺23/04 – Ужгород, Владислав Товтин , конференция Zoom

🔺24/04, 19.00 – Мукачево, Ihor Huledza (Екскурсії Закарпаттям з Ігорем Гуледзою), конференция Zoom

Фото организаторов

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