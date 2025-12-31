Ключевые моменты:

31 декабря на Греческой площади в Одессе этногруппа «Легит» провела театрализованное представление об украинских новогодних традициях.

Артисты воссоздали обряд вождения козы на Маланку и спели щедривки.

Обряд символизирует возрождение природы, триумф жизни над смертью.

Водили козу на Маланку

31 декабря в 15:50 на Греческой площади в Одессе этногруппа «Легит» организовала театрализованное представление, посвященное народным обычаям празднования Рождества и Нового года в Украине.

Сегодня, 31 декабря, артисты группы «Легит» воспроизвели на сцене давний обряд вождения козы на Маланку и спели щедривки.

Стоит отметить, что вождение козы на Маланку (Щедрый вечер 31 декабря) — традиционный украинский ритуал в составе новогоднего колядования, символизирующий возрождение природы и триумф жизни над смертью.

В общем, переодетые ребята в роли Деда, Козы, Бабы, Цигана и других персонажей имитируют смерть козы и ее воскресение. Таким образом, они пытаются принести удачу и изобилие в следующий год. Кроме этого, прошел конкурс костюмов и традиционное шествие.

Читайте также: От украинской щедривки до мирового хита: история «Щедрика».