Церковный праздник 31 декабря: церковь чтит Меланию Римскую, а в народе — Маланка и Щедрый Вечер

В 2023 году Православная Церковь Украины (ПЦУ) осуществила переход на новоюлианский календарь, в результате чего праздники с фиксированной датой переместились на 13 дней вперед. Этот новый календарь более точный и совпадает с тем, по которому живет светское общество. Однако в другой церкви – Украинской Православной Церкви, продолжают придерживаться юлианского календаря (старого стиля).

Церковный праздник в Украине по новому стилю

31 декабря (13 января по старому летоисчислению) православные христиане чтят память святой Мелании Римской и святителя Петра Могилы.

Мелания Римская

Жизнеописание Мелании приходится на V век, когда она жила в Риме во влиятельной христианской семье. Вопреки собственным желаниям, в 14-летнем возрасте её выдали замуж за юношу-аристократа Апиниана.

Стремясь к монашеской жизни, Мелания получила от мужа обет: после рождения двух детей они вместе оставят светскую жизнь.

Судьба сложилась так, что дети ушли в вечность, после чего супруги, унаследовав отцовское имущество Мелании, посвятили себя благотворительности, помогая обителям, больным и узникам. Их путь пролегал через Африку, Александрию и Иерусалим.

Впоследствии Мелания выбрала уединение у Елеонской горы, где вскоре возникла женская обитель. Овдовев, она основала женский монастырь на горе Вознесения Господня. Её молитвы славились чудотворной силой.

Память святителя Петра Могилы

31 декабря также чтят память святителя Петра Могилы. Его имя неразрывно связано с богослужебным «Требником», который до сих пор используют священнослужители. Однако важнейшим в его деятельности было противостояние католической экспансии и униатству в Украине.

Петр Могила, потомок молдавского господаря, появился на свет в 1596 году. Получив основательное образование на родине и за её пределами, он владел многими языками, мастерски владел мечом, искусно ездил верхом и отличился в Хотинской битве против османов.

Под духовным влиянием митрополита Иова Борецкого Петр оставил светскую жизнь, приняв монашеский постриг и священный сан в Печерской Лавре до своего 30-летия. В 1627 году его избрали архимандритом Киево-Печерским, и он возглавил православное сопротивление католическому и униатскому влиянию. При монастыре он основал высшую школу, отправляя будущих преподавателей на обучение за границу за собственный счет. При его поддержке развилось братское училище на Подоле, которое впоследствии превратилось в Киево-Могилянский коллегиум.

В 1632 году святитель добился от короля восстановления прав Православной Церкви в Украине, после чего его избрали митрополитом Киевским и Галицким. При его руководстве православным вернули многочисленные храмы и монастыри, среди которых Софийский собор, Выдубицкий монастырь, церковь св. Василия, древний храм Спаса-на-Берестове. В 1635 году благодаря его стараниям были расчищены руины Десятинной церкви, где обнаружили саркофаг св. Владимира.

В 1629 году под его руководством вышел в печать «Служебник», одобренный Киевским Собором. Позже свет увидел «Требник» – сборник молитв, обрядов и наставлений по их проведению. Святитель также оставил богатое наследие проповедей и поучений.

Его канонизация состоялась в 1996 году, а мощи покоятся в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю сегодня чтят память святителя Модеста, патриарха Иерусалимского.

Народный праздник Маланки, народные традиции и приметы на 31 декабря

По погодным явлениям этого дня предсказывают погоду на ближайшее время и лето:

обильный снег предвещает умеренные морозы;

погода этого дня отражает погоду в июле;

бесшумный снег под ногами предвещает потепление.

В народной традиции 31 декабря празднуют Василия и Маланку, Щедрый вечер.

Как празднуют Маланку: что нужно делать, традиции и обряды

На Маланку хозяйки с самого утра начинают готовить праздничный ужин. По традиции, на столе должно быть двенадцать постных блюд. Обязательно готовят кутью с медом, маком и орехами, узвар из сушеных фруктов, постный борщ, жареную рыбу, вареники с разными начинками, голубцы с гречкой и грибами, грибы тушеные, пампушки с чесноком, капусту квашеную.

Вечером молодежь собирается на вечерницы. Парни и девушки переодеваются в традиционные костюмы – Маланку, Василия, Козу, Деда, Бабу, Медведя и других персонажей. Ходят от дома к дому, разыгрывая веселые сценки и распевая щедровки. Главным действующим лицом является Маланка – нарядно одетая девушка или парень, переодетый в девушку.

Щедровальники желают хозяевам счастья, здоровья, богатого урожая и достатка в новом году. За это хозяева одаривают их гостинцами и деньгами. Считается, что чем щедрее одаришь щедровальников, тем богаче будет год.

Помимо щедрования, молодежь проводит различные обрядовые игры и гадания. Девушки пытаются узнать о своей судьбе и будущем суженом. Популярными являются гадания на венках, свечах и зеркалах.

В некоторых регионах сохранился обычай «водить Маланку» – обрядовое действо с песнями, танцами и шуточными сценками. Участники ходят по селу с песнями, несут зажженные фонари или факелы, создавая праздничную атмосферу.

В полночь начинается посевание. Парни ходят от дома к дому, посыпают зерном и поздравляют хозяев, желая щедрого урожая, благополучия и процветания в новом году.

А на Одесщине к Маланке еще присоединяется Осичковый Дедок: «Осичковский Дедок»: народная традиция празднования Маланки в селе Осички.

Запреты этого дня

В этот церковный праздник предостерегают от ссор, сквернословия, злых пожеланий, лени и отказа в помощи. Церковь не одобряет корыстолюбие, зависть, клевету и мстительность.

Именинники 31 декабря

По новому церковному календарю именины празднуют Василина, Василий, Мелания, Михаил, Петр.

По старому стилю день ангела отмечают Вера, Виктор, Владимир, Даниил, Егор, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Михаил, Модест, Николай, Семен, Сергей, София, Федор, Юрий.

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