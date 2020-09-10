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Танкер Delfi заводят в порт Черноморска (фото)

Танкер Delfi заводят в порт Черноморска (фото)

Танкер Delfi, который сегодня утром убрали с одесского пляжа Дельфин, отбуксировали к Черноморску.

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Сейчас танкер заводят в порт Черноморска, передает корреспондент “Одесской жизни”.

Танкер потерпел крушение в ноябре 2019 года и с тех пор лежал около пляжа.

Ранее суд наложил арест на танкер.

Напомним, поднимала танкер Delfi, частная компания “Краншип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы.

Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.

Напомним, что Администрация морских портов и Одесская областная администрация рассматривают распил «Delfi» как один из самых вероятных вариантов решения проблемы. Тендер будет проходить по ускоренной процедуре. Причём, недавно турецкая компания предложила АМПУ свои услуги по распилу судна с уже расписанным планом действий.

Напомним, очередная попытка поднять затонувший танкер завершилась неудачей. Ситуацию признали чрезвычайной, но местного уровня.

Ранее  мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял, что танкер при крушении повредил волнорез и мэрия готовит соответствующий иски к судовладельцу.

Напомним, во время недавнего визита в Одессу президента Украины Владимира Зеленского был назван новый срок, в который танкер должны убрать с пляжа – максимум 20 июля.

Ранее судноподъемная компания рассказала о трудностях в поднятии танкера со дна пляжа “Дельфин”.

Другие подробности – ЗДЕСЬ.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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