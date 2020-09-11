Танкер Delfi – 293 дня в Одессе: как это было (видео)

Танкер Dеlfi потерпел крушение у берегов Одессы в ноябре 2019 года и 293 дня пролежал в полузатонувшем состоянии около пляжа”Дельфин”.

Вся история кораблекрушения и того, что происходило все эти 293 дня – в видеосюжете от “Одесской жизни”.

Напомним, что 10 сентября танкер отбускировали из Одессы в Черноморск.

Ранее суд наложил арест на танкер.

Напомним, поднимала танкер Delfi, частная компания “Краншип” (Одесса, специализируется на буксирах), а оплатит работы компания “Бруклин Киев”, которая является операторов одного из терминалов в морпорту Одессы.

Кстати, одесские экологические активисты заявили, что танкер нужно именно отбуксировать, а не резать на месте крушения.