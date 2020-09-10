«Наконец-то убрали»: как сейчас выглядит пляж Дельфин без танкера и довольны ли одесситы

Сегодня утром нефтяной танкер Delfi отбуксировали с пляжа Дельфин. Произошло это спустя девять месяцев, после крушения судна. Теперь весьма непривычно наблюдать ровную линию горизонта. На холме возле пляжа, откуда ранее приходилось наблюдать за операцией по эвакуации, мы решили поинтересоваться у людей, что они думают по этому поводу.

Танкер Delfi отбуксировали от одесского пляжа Дельфин. Теперь он перестанет приносить вред одесскому побережью, а также перестанет быть средством пиара разных чиновников. На данный момент, судно уже в Черноморске. Обо всех подробностях и предыдущих попытках отбуксировать танкер можно узнать по этой ссылке.

На холме, который был привычным местом встречи нацгвардейцев, журналистов и простых отдыхающих, уже не так много людей. Услышав в новостях об убранном танкере, некоторые специально приходят на это место, чтобы воочию увидеть эту долгожданную «картину» – пляж без ржавого судна.

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Мы решили поинтересоваться у здешних прохожих, как им новый вид и что думают о ситуации.

«Слава Богу, что убрали. Мы долго, очень долго ждали этого момента. И наконец-то убрали. Жаль, конечно, что я лично это не видел. Но очень рад. Теперь от него останется только фото на память», – говорит Александр.

«Уже хорошо, что его отсюда убрали. На самом деле, я считаю, что танкер очень долго убирали и как-то даже подозрительно долго. Это можно было сделать все намного быстрее. Хотя бы к началу лета. И хорошо то, что будут распиливать, а не восстанавливать, так как по оценке компетентных органов, восстанавливать его нет смысла. Рад, что власть к ним прислушалась», – сообщил Олег.

«Я сам моряк и специально пришел сюда, чтобы увидеть это место без Delfi. На самом деле, визуально он мне нравился. Это стало некой достопримечательностью пляжа. А что касается экологии, так не уверен, что так все однозначно, как сообщают нам. Смазочные материалы – минеральные и морской среде не вредят. Даже наоборот, такие вещества запускают цепочку питания тех организмов, которые питаются этим. Я бы оставил тут судно. А так, его распилят и за металлолом поимеют неплохие деньги», – говорит Андрей .

«Вид сейчас шикарный! Но самое главное – экология. Все равно, были же выбросы с танкера, а значит уже есть определенный ущерб морю. Это нужно было делать гораздо раньше, может в начале лета. Я считаю, что так затягивать с этим было проявлением халатности по отношению к городу, к одесситам и гостям», – сказал Петр.

Фото: Артем Виноградов