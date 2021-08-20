Новости Одессы и Одесской области

Суровый генерал, угрозы геям и герб из металлолома: каким был в Одессе четверг 19 августа

Суровый генерал, угрозы геям и герб из металлолома: каким был в Одессе четверг 19 августа

В четверг, 19 августа 2021 года, «Одесская жизнь» рассказывала о таких главных новостях Одессы и Одесской области.

В одесских медиа появилась информация о том, что нынешний глава одесской областной полиции Олег Бех подал в отставку. Его место прочат нынешнему главе Донецкой областной полиции Николаю Семенишину – генералу с интересной биографией и суровым нравом.

Известной в Одессе волонтеру и руководителю благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерине Ножевниковой присвоили звание почетного гражданина Одесской области.

Большинство депутатов Одесского облсовета не поддержали идею назвать одну из улиц города в честь недавно умершего художника и директора художественного музея, депутата облсовета Александра Ройтбурда.

А Одесский городской совет не поддержал идею облгосадминистрации о переносе начала учебного года на 20 сентября. Таким образом, одесские школьники начнут учиться с 1 сентября.

Организатор «Одесса Прайд 2021» Анна Леонова обратилась в полицию с заявлением об угрозах со стороны представителей «традиционалистской» общественной организации.

К тридцатой годовщине Независимости Украины в Одесской областной универсальной научной библиотеке имени Михаила Грушевского создан Музей украинской книги.

Известный одесский скульптор до металлу Кирилл Максименко создал ко Дню независимости Украины гигантский герб-тризуб из металлолома.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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