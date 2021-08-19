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Учебный год в школах Одессы начнется как обычно – 1 сентября

Учебный год в школах Одессы начнется как обычно – 1 сентября

Одесский городской совет не поддержал идею областной госадминистрации о переносе начала учебного года на 20 сентября. Таким образом, одесские школьники начнут учиться с 1 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

«В соответствии с разделом III Закона Украины «О среднем образовании» образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется в рамках учебного года, который начинается в День знаний – 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день»,

– напоминают в Одесском горсовете.

Также, отмечают в мэрии, в соответствии с Законом структуру и продолжительность учебного года (недели, дня), занятий, отдыха между ними, формы организации образовательного процесса определяет школьный педсовет в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, в соответствии с объемом учебной нагрузки, установленного соответствующим учебным планом, и с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей и особенностей региона.

Напомним, ранее в Одесской ОГА предложили перенести начало учебного года на 20 сентября, мотивируя это стремлением продлить «бархатный» сезон и получить большую прибыль от туризма.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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