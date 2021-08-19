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Глава «Корпорации монстров» стала почетным гражданином Одесской области

Глава «Корпорации монстров» стала почетным гражданином Одесской области

Известной в Одессе волонтеру и руководителю благотворительного фонда «Корпорация монстров» Катерине Ножевниковой присвоили звание почетного гражданина Одесской области.

Решение о присвоении звания приняли 19 августа депутаты Одесского областного совета. «За» проголосовало 70 избранников из 83.

Благотворительный фонд «Корпорация монстров» собирает деньги на лечение тяжело больных детей. За семь лет работы его сотрудники помогли спасти более тысячи детских жизней.

Кроме того, в фонде помогают переселенца и пожилым людям, нуждающимся в опеке. Действует проект «Добрый обед» – в столовой фонда кормят всех нуждающихся.

Когда началась эпидемия коронавируса и не хватало кислородных концентраторов, фонд организовал сбор средств и приобрел несколько сотен таких приборов. Этот проект получил название «Дыши!»

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Катерина Ножевникова вошла в топ-100 самых влиятельных женщин Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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