В одесских медиа появилась информация о том, что нынешний глава одесской областной полиции Олег Бех подал в отставку. Его место прочат нынешнему главе Донецкой областной полиции Николаю Семенишину.

Генерал полиции третьего ранга Николай Семенишин большую часть карьеры в правоохранительных органах проработал на Западной Украине и ушел в отставку 2010 году. После увольнения из милиции занимался бизнесом.

Но после Революции Достоинства Николай Семенишин вернулся в ряды милиции, а в дальнейшем полиции. С 2015 по 2017 года он возглавлял полицию Хмельницкой области, а с 2017 по настоящее время руководил Главным управлением полиции в Донецкой области, для чего переехал жить в Мариуполь.

Свою работу на Востоке Украины Николай Семенишин в 2017 году он начал с того, что уволил почти тысячу полицейских за нарушение присяги и коррупцию.

Перестановки с руководством одесской областной полиции могут быть связаны с тем, что в Украине недавно поменялся министр внутренних дел. Пост Арсена Авакова занял Денис Монастырский.

Источник: Думская

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