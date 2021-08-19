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«Железный» скульптор из Одессы изваял мега-герб Украины (фото)

«Железный» скульптор из Одессы изваял мега-герб Украины (фото)

Известный одесский скульптор до металлу Кирилл Максименко создал ко Дню независимости Украины гигантский герб-тризуб из металлолома.

Над скульптурой автор работал около двух месяцев. Высота тризуба превышает 4 метра, а ширина – около 2 метров.

Внешние грани скульптуры выполнены из листового металла, а внутреннюю часть скульптор сварил из различного металлического мусора. Для этого ему понадобились сотни различных деталей и запчастей. Часть из них принесли друзья, а некоторые автор искал в пунктах приема металлолома. Использовал все, что можно – шестеренки, пружины, шайбы, тормозные колодки, старые инструменты.

Мега-герб планируется установить в городе Доброславе Одесской области.

герб из металлолома2

Все свои скульптуры Кирилл Максименко создает из металлолома и отработанных вещей. Так, в прошлом году он «сшил» из множества отслуживших свое металлических деталей гигантский тапок. Его установили в городе Белгороде-Днестровском.

Также железных дел мастер порадовал одесситов котом-астрономом, установленном на улице Жуковского.

Но самой известной скульптурой Кирилла Максименко является памятник «Рука Стива Джобса», установленный на улице Новосельского.

Фото Первого городского и с Телеграм-канала «Курс Одесса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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