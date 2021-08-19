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Раритеты многовековой истории: в Одессе открылся Музей украинской книги (фото)

Раритеты многовековой истории: в Одессе открылся Музей украинской книги (фото)

К тридцатой годовщине Независимости Украины в Одесской областной универсальной научной библиотеке имени Михаила Грушевского (ООУНБ) на улице Троицкой создан Музей украинской книги.

Директор ООУНБ Юлиана Амельченко рассказывает, что это третий в нашей стране Музей Украинской книги. Подобные есть только в Киеве и во Львове.

Первая экспозиция нового музея носит название «Украина 30+: о чем молчат немые свидетели истории».

Копии уникальных образцов украинского книжного наследия XVI-XIX веков из фондов Музея книги и книгопечатания, книги-раритеты, редкие фото, редчайшие документы… Воссозданный из далекого прошлого печатный станок и фотографии уже новейшей истории Украины.

Всего, конечно, не перечесть. А сам Музей украинской книги в старейшей библиотеке города, как рассказывает Юлиана Амельченко, будет теперь работать на постоянной основе.

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Украинские кириллические старопечатные книги, «Литовский Статут» 1588 года, Конституция Варшавского сейма от 22 ноября 1649 года, Универсалы Украинской Центральной Рады; письма Грушевского, Винниченко, дело Степана Бандеры и многие другие документы ранее не выставлялись в нашем городе. Теперь они – к вашему вниманию.

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В дар Музею уже переданы и новые факсимильные издания, они стали его основой. Учитывая, что их оригиналы бережно хранятся во Флоренции и Италии, Кракове, Франции, Вене, то можно только представить, к каким книжным памятникам истории теперь можно прикоснуться в Одессе.

А образец печатного станка, на котором когда-то создавались первые печатные издания, дополняет ощущение трепетного прикосновения к далекому прошлому нашей истории, ее редких, а порой и совсем малоизвестных страниц…

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Юлиана Амельченко

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Печатный станок

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о Музее редкой книги Одесской национальной научной библиотеки и еще одной «изюминке» – Одесском книжном музее №13 детской библиотеки №40.

Фото автора и с Facebook-страницы ООУНБ

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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