Раритеты многовековой истории: в Одессе открылся Музей украинской книги (фото)

К тридцатой годовщине Независимости Украины в Одесской областной универсальной научной библиотеке имени Михаила Грушевского (ООУНБ) на улице Троицкой создан Музей украинской книги.

Директор ООУНБ Юлиана Амельченко рассказывает, что это третий в нашей стране Музей Украинской книги. Подобные есть только в Киеве и во Львове.

Первая экспозиция нового музея носит название «Украина 30+: о чем молчат немые свидетели истории».

Копии уникальных образцов украинского книжного наследия XVI-XIX веков из фондов Музея книги и книгопечатания, книги-раритеты, редкие фото, редчайшие документы… Воссозданный из далекого прошлого печатный станок и фотографии уже новейшей истории Украины.

Всего, конечно, не перечесть. А сам Музей украинской книги в старейшей библиотеке города, как рассказывает Юлиана Амельченко, будет теперь работать на постоянной основе.

Украинские кириллические старопечатные книги, «Литовский Статут» 1588 года, Конституция Варшавского сейма от 22 ноября 1649 года, Универсалы Украинской Центральной Рады; письма Грушевского, Винниченко, дело Степана Бандеры и многие другие документы ранее не выставлялись в нашем городе. Теперь они – к вашему вниманию.

В дар Музею уже переданы и новые факсимильные издания, они стали его основой. Учитывая, что их оригиналы бережно хранятся во Флоренции и Италии, Кракове, Франции, Вене, то можно только представить, к каким книжным памятникам истории теперь можно прикоснуться в Одессе.

А образец печатного станка, на котором когда-то создавались первые печатные издания, дополняет ощущение трепетного прикосновения к далекому прошлому нашей истории, ее редких, а порой и совсем малоизвестных страниц…

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о Музее редкой книги Одесской национальной научной библиотеки и еще одной «изюминке» – Одесском книжном музее №13 детской библиотеки №40.

Фото автора и с Facebook-страницы ООУНБ