С утра 29 января пользователи мобильного приложения Facebook столкнулись с необычной ситуацией. На страницах медийных ресурсов, включая украинские и международные, вместо актуальных новостей отображается контент прошлых лет. Этот сбой затронул и страницы «Одесской Жизни».
Важно отметить, что проблема касается исключительно мобильного приложения Facebook. Веб-версия соцсети на компьютерах и доступ через мобильные браузеры работают в обычном режиме.
Для получения оперативной информации читателям рекомендуется:
- посещать сайт «Одесской Жизни» напрямую
- пользоваться официальным каналом издания в Telegram
- или заходить в Facebook через браузер
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