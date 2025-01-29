С утра 29 января пользователи мобильного приложения Facebook столкнулись с необычной ситуацией. На страницах медийных ресурсов, включая украинские и международные, вместо актуальных новостей отображается контент прошлых лет. Этот сбой затронул и страницы «Одесской Жизни».

Важно отметить, что проблема касается исключительно мобильного приложения Facebook. Веб-версия соцсети на компьютерах и доступ через мобильные браузеры работают в обычном режиме.

Для получения оперативной информации читателям рекомендуется:

посещать сайт «Одесской Жизни» напрямую

пользоваться официальным каналом издания в Telegram

или заходить в Facebook через браузер

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