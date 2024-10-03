Новости Одессы и Одесской области

В Telegram произошел масштабный сбой

В Telegram произошел масштабный сбой

Сегодня, 3 октября, в мессенджере Telegram был зафиксирован масштабный технический сбой. Пользователи разных стран Европы пожаловались на невозможность загрузки фотографий, видео и даже открытия ссылок.

По информации Downdetector, сбой начался около 14:00 по местному времени, и уже через несколько минут количество сообщений о проблемах выросло до тысячи.

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Согласно отчету Downdetector, среди основных жалоб пользователей были сообщения о «зависании» приложения при попытке открытия чата или группы, длительное «обновление» состояния входа и невозможность загрузки изображений.

Стоит отметить, что Telegram считается самым популярным мессенджером и интернет-ресурсом в Украине.

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Напомним, 24 августа вечером французские правоохранители задержали основателя Telegram Павла Дурова. Это произошло в аэропорту под Парижем.

Позже стало известно, что ордер на арест Дурова выдали в рамках предварительного расследования. Французские правоохранители обвиняют основателя Telegram в том, что он отказывался сотрудничать для расследования ряда преступлений. Согласно данным французской прокуратуры, Дурова обвиняют по 12 статьям.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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