Ключевые моменты:

27–28 июня на Гайворонской узкоколейке состоится первый Летний паровозный уик-энд 2026 года.

Для одесситов назначили дополнительные вагоны по маршруту Одесса-Гайворон без пересадок.

Отправление из Одессы — вечером 26 и 27 июня.

Гостей ждут ретро поезда, экскурсии, концерты, ярмарки и традиционная украинская кухня.

На фестивале будут работать благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ.

Главная изюминка мероприятия – старейший действующий паровоз Украины 1938 года и паровоз 1954 года.

Ретро поезд, ярмарка и паровозы

Ко Дню Конституции Украины на Гайворонской узкоколейке состоится первый Летний паровозный уикенд 2026. Добавим, что праздничные мероприятия пройдут 27 и 28 июня и объединят любителей железнодорожной истории, украинских традиций и путешествий.

Стоит отметить, что для жителей Одессы организовали удобное железнодорожное сообщение — Укрзалізниця назначила дополнительные вагоны по маршруту Одесса — Гайворон, чтобы желающие могли без лишних пересадок посетить уникальное мероприятие. К слову, поезда будут отправляться вечером 26 и 27 июня, а в Гайворон будут прибывать в 08:00. Обратные рейсы запланированы на 27 и 28 июня в 20:40.

А для удобного доезда в Гайворон и возвращение домой назначаем дополнительные вагоны сообщением Киев — Гайворон, Львов — Гайворон и Одесса — Гайворон.

В целом гостей ждет знакомство с живой историей украинской железной дороги, путешествия по ретро-поездам, живописные виды Подолья, экскурсии по городу железнодорожников, выступления творческих коллективов, благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ и угощение традиционными украинскими блюдами.

А главным украшением праздника станут два легендарных паровоза. Среди них — старейший действующий паровоз Украины 159 №4-95, построенный в 1938 году, а также паровоз Ер 798-71 1954 выпуска.

Билеты на ретро-поезда и трансферные вагоны из Одессы уже доступны через приложение Укрзализныци, на официальном сайте компании и в железнодорожных кассах.

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