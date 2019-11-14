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Новости Одессы и Одесской области

Спеціальні бокси та вільна територія: як на Одещині вирощують равликів?

Спеціальні бокси та вільна територія: як на Одещині вирощують равликів?

Равликова ферма розташована в Лиманському районі Одеської області.

Про це повідомляє видання Топор.

Компанія «Snail Farm» спеціалізується на розведенні і реалізації равликів сімейства HELICIDAE, роду Helix (Pomatia, Aspersa Maxima, Aspersa Muller) для забезпечення споживання цієї продукції в Україні та за її межами.

Вирощування равликів відбувається за змішаною технологєю – інкубаційний період проходить в приміщенні, а дорощування на спеціально обладнаній, відкритій території. Тобто, є повний цикл виробництва. Саме такий підхід дозволяє отримати промислові обсяги молюсків товарної якості та розміру, вирощених равликів в екологічно чистих умовах.

На виробництві компанії «Snail Farm» контролюється дотримання температурного режиму та режиму годування, санітарних норм та інших показників у догляді за равликами на всіх етапах вирощування. Фахівці стежать за ґрунтом, у якому повинно бути досить мікроелементів і вологи для сприятливого розвитку і зростання равликів.

Інкубаційне приміщення оснащене спеціальними боксами для розмноження і відкладання яєць, а також для зростання молодняка. У боксах  підтримується необхідний температурний режим. Уже дорощування відбувається на спеціально підготовленій території, де створені комфортні умови для активного зростання равликів.

Також виробництво має бокси для підготовки равликів до вступу в продаж. Перед реалізацією, молюсків не годують, для того, щоб їх стравохід очистився.

На останніх етапах виробничого циклу, равликів сортують і упаковують в свіжому або замороженому вигляді. Також компанія виробляє напівфабрикати з равликів в обладнаному за всіма європейськими нормами цеху.

У ресторанах популярні страви з цих молюсків, так як це не лише екзотичний, але і дієтичний та екологічно чистий продукт. У м’ясі равликів міститься велика кількість білка, мікроелементів, кальцію, магнію, заліза, фосфору, міді, цинку і вітамінів: А, Е, РР, К. В равликів немає жирів, холестерину та інших шкідливих речовин.

А ось в фармацевтиці з равликів виробляють: протизапальні і підвищують імунітет препарати, мазі для загоєння і регенерації тканин, препарати для лікування нервових розладів. Також лікарі рекомендують вживати в їжу м’ясо равликів людям, які страждають захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Актуально застосування равликів і в індустрії краси. Салони краси пропонують в переліку своїх послуг масаж обличчя з використанням равликів. Ця процедура благотворно впливає на шкіру, так як слиз, яку виділяють равлики, знезаражує її, зволожує і насичує клітини мікроелементами. Колаген, сформований гликолевой кислотою, допомагає розгладження зморшок і зволожує суху шкіру.

Фото: Топор

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