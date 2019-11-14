Верховна Рада ухвалила бюджет на 2020 рік: на що витратять державні кошти?

У Державному бюджеті на 2020 рік вперше не передбачено підвищення податків заради виплати зовнішніх боргів, які фактично сплачує кожен українець.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, у наступному році буде збільшено суми в бюджеті на створення програми «Спроможна школа для кращих результатів», на мотивацію та підтримку молодих учителів (введено щорічну грошову підтримку для кожного молодого вчителя (21 тис. грн), продовження реформи «Нова українська школа», подальший розвиток навчально-практичних центрів профтехосвіти, збереження субвенції для забезпечення освіти дітей з особливими освітніми потребами.

– Українці мають менше хворіти, а головне отримувати якісні, доступні медичні послуги, – переконаний прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Саме тому збільшено і видатки на охорону здоров’я, найважливішими серед яких є програма медичних гарантій, яка дозволить зробити пологи, лікування інсультів, інфарктів та лікування немовлят безкоштовними для людей, а також закупівля 470 нових карет швидкої допомоги, відкриття 25 відділень екстреної допомоги, по одній у кожній області, продовження програми «Доступні ліки», лікування українців за кордоном.

– Ми гарантуємо соціальну підтримку всім, хто її потребує, – зазначив Олексій Гончарук.

В кошторисі країни на 2020 рік закладено достатньо коштів на субсидії та пенсії з урахуванням індексації.

– Ми будемо більше заробляти всередині країни. Цьому сприятиме прозора приватизація, залучення інвестицій, поліпшене правове регулювання окремих ринків. А головне – рівні правила для всіх, – підкреслив прем’єр-міністр України.

В Держбюджеті-2020 закладені кошти на інфраструктуру: ремонт та будівництво доріг, реконструкцію аеропортів, безпеку дорожнього руху.

Але чи не найголовнішими залишаються обороноздатність і національна безпека України, на які в бюджеті на 2020 рік закладені безпрецедентні 5,45% ВВП.

Доходи держбюджету на 2020 рік передбачено у сумі 1 093,7 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду – 974,7 млрд грн та доходи спеціального фонду – 119 млрд гривень. Видатки – сумі 1 180,1 млрд грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 052,2 млрд грн та видатки спеціального фонду – 127,9 млрд грн.

Фото: Урядовий портал

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