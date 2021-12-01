Смерть чемпиона, суицид лицеиста и самый чистый сортир: главные новости Одессы за 30 ноября

Последний день осени 2021 года, вторник 30 ноября, запомнился “Одесской жизни” такими важными событиями Одессы и Одесской области.

Чтобы коммунальное предприятие “Теплоснабжение города Одессы” смогло заменить все свои старые сети, потребуется 10 миллиардов гривен и 10 лет времени, рассказала директор КП “ТГО” Анна Позднякова.

В планах городских властей как приобретение новых трамваев, троллейбусов и элекробусов, так и продолжение самострельного производства трамваев.

На прошлой неделе правоохранители Одесщины составили более 550 административных материалов на нарушителей карантинных норм.

В Одесской области умер от ковид украинский спортсмен, мастер спорта международного класса и тренер по гребле Борислав Бизу. Ему было всего 24 года.

А в одесском лицее “Олимпиец” повесился 15-летний воспитанник. В соцсетях пишут, что причиной стал буллинг со стороны сверстников.

Одесский художественный музей которому не так давно был присвоен статус Национального, хотят передать в государственную собственность.

Всеукраинская премия Best WC отметила наградой туалет в Центре первичной медико-санитарной помощи в Куяльнике. Эту уборную признали лучшей в номинации “Медицинские учреждения”.

В краеведческом музее Белгород-Днестровского презентовали 3D-макет карты Аккермана конца XIX–начала XX веков.