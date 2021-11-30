Трагедия в одесском лицее: повесился 15-летний подросток

В одесском лицее “Олимпиец” повесился 15-летний воспитанник. Обстоятельства гибели подростка расследуют правоохранители.
По информации Главка Нацполиции в Одесской области, повешенного юношу нашла сегодня утром в уборной воспитатель заведения.
Правоохранители квалифицируют произошедшее как суицид, о чем внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.
Подробности на данный момент не разглашаются.
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Информацию о самоубийстве воспитанника лицея подтвердила глава департамента образования одесской мэрии Елена Буйневич.
“Трагедия в лицее “Олимпиец”. Утратил жизнь ребенок, парень 15 лет. Трагедия для всех, кто работает с детьми, педагогов, сверстников”,
– написала чиновница на своей странице в Facebook.
По словам Буйневич, пока ведется следствие, назвать причины случившегося невозможно.
Между тем, как сообщают местные Телеграм-каналы, погибший мальчик из неблагополучной семьи и, к тому же, часто подвергался буллингу со стороны сверстников и старшеклассников лицея. Также сообщается, что ранее парень уже предпринимал попытку свести счеты с жизнью – пытался выпрыгнуть из окна, но тогда его вовремя остановили.
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Фото иллюстративное, скриншот из Телеграм-канала «Подслушано Одесса»