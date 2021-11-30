Трагедия в одесском лицее: повесился 15-летний подросток

По информации Главка Нацполиции в Одесской области, повешенного юношу нашла сегодня утром в уборной воспитатель заведения.

Правоохранители квалифицируют произошедшее как суицид, о чем внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Подробности на данный момент не разглашаются.

Информацию о самоубийстве воспитанника лицея подтвердила глава департамента образования одесской мэрии Елена Буйневич.

“Трагедия в лицее “Олимпиец”. Утратил жизнь ребенок, парень 15 лет. Трагедия для всех, кто работает с детьми, педагогов, сверстников”,

– написала чиновница на своей странице в Facebook.

По словам Буйневич, пока ведется следствие, назвать причины случившегося невозможно.

Между тем, как сообщают местные Телеграм-каналы, погибший мальчик из неблагополучной семьи и, к тому же, часто подвергался буллингу со стороны сверстников и старшеклассников лицея. Также сообщается, что ранее парень уже предпринимал попытку свести счеты с жизнью – пытался выпрыгнуть из окна, но тогда его вовремя остановили.

Читайте также:

Фото иллюстративное, скриншот из Телеграм-канала «Подслушано Одесса»