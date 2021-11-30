В Одесской области от ковид умер спортсмен-чемпион

Борислав Бизу, украинский спортсмен, мастер спорта международного класса и тренер по гребле умер от коронавируса. Ему было всего 24 года.
Об этом в Facebook сообщает Федерация каноэ Украины.
13 ноября ему поставили диагноз – коронавирус, а когда госпитализировали, обнаружили осложнение — сепсис.
Медики две недели боролись за Борислава. Но его состояние оставалось стабильно тяжелым. В результате болезнь победила. Молодой человек скончался.
Прощание со спортсменом пройдет 1 декабря в Южном.
Борислав Бизу жил и работал в городе Южном Одесской области.
В спортивной карьере он добился таких достижений: на чемпионатах Европы и мира среди молодежи и юниоров Борислав завоевал 10 медалей (3 золотые, 1 серебряная и 6 бронзовых).
По количеству медалей в этих возрастных категориях он обошел даже олимпийского чемпиона Юрия Чебана.
В 2016 году у Бизу диагностировали системную красную волчанку. После этого он прекратил выступления на высоком международном уровне.
Спортсмен периодически выступал на чемпионатах Украины, а также стал работать тренером.
Ранее сообщалось, что в Одессе умер от коронавируса детский врач-анестезиолог.
Также мы писали, что в Одессе на 68-м году жизни умер автор ряда книг об истории города, краевед, прозаик Олег Губарь. Он скончался в больнице, где лечился от последствий коронавируса.
Также смерть директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда связывают с обострением хронических заблеваний после перенесенного коронавируса.
Еще новости Одессы о жертвах коронавируса:
- Коронавирус убил врача-преподавателя одесского Медина
- От коронавируса умер известный одесский бизнесмен Вадим Черный