В Одесской области от ковид умер спортсмен-чемпион

Борислав Бизу, украинский спортсмен, мастер спорта международного класса и тренер по гребле умер от коронавируса. Ему было всего 24 года.

Об этом в Facebook сообщает Федерация каноэ Украины.

13 ноября ему поставили диагноз – коронавирус, а когда госпитализировали, обнаружили осложнение — сепсис.

Медики две недели боролись за Борислава. Но его состояние оставалось стабильно тяжелым. В результате болезнь победила. Молодой человек скончался.

Прощание со спортсменом пройдет 1 декабря в Южном.

Борислав Бизу жил и работал в городе Южном Одесской области.

В спортивной карьере он добился таких достижений: на чемпионатах Европы и мира среди молодежи и юниоров Борислав завоевал 10 медалей (3 золотые, 1 серебряная и 6 бронзовых).

По количеству медалей в этих возрастных категориях он обошел даже олимпийского чемпиона Юрия Чебана.

В 2016 году у Бизу диагностировали системную красную волчанку. После этого он прекратил выступления на высоком международном уровне.

Спортсмен периодически выступал на чемпионатах Украины, а также стал работать тренером.

Ранее сообщалось, что в Одессе умер от коронавируса детский врач-анестезиолог.

Также мы писали, что в Одессе на 68-м году жизни умер автор ряда книг об истории города, краевед, прозаик Олег Губарь. Он скончался в больнице, где лечился от последствий коронавируса.

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